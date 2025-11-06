立法會選舉｜「死線」前後5議員棄選　洪雯：緣來緣去散聚有時

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（11月6日）截止，35名現屆議員放棄競逐連任，當中32人在提名期結束前主動宣布棄選，選委界洪雯與梁毓偉在官方最終名單出爐後才證實棄選，兩人均為四年前新當選的議員。另一選委界議員、有17 年議會經驗的謝偉俊則仍保持沉默。



洪雯在「告別宣言」裏用「緣來緣去，散聚有時」為自己的議員生涯作結，沒有進一步不再參選的原因。梁毓偉則表示要重投家族生意，分擔父親的重擔。兩人均呼籲選民在12月7日踴躍投票，為立法會選出賢能之士。



10月23日，立法會會期最後一天。全體議員合照，展現笑容。（廖雁雄攝）

洪雯長年從事政策研究，曾在特區政府中央政策組任職，後來加入新世界做研究主管。她在社交平台憶述，四年前「膽粗粗」報名參選立法會，是希望把研究所得付諸實行。她表示，自己在立法會的自我定位是「研究型議員」，部分政策倡議不但獲得社會認同，亦獲得官方採納，包括促成政府成立港投公司以推動本地產業多元化、提高了資助出售房屋比例，以及設立北都專屬法例。

洪雯形容，她在議會工作的信念是「願每一位付出努力的人都能拾級而上」，未來仍會在其他軌道上為這個信念繼續努力。

梁毓偉同放棄參選：回歸家族生意

梁毓偉家族從事玩具生產，他本人擔任全國青聯港區委員秘書長及香港青年發展委員會副主席等公職。他表示，四年前有幸加入立法會服務社會，參與了包括《維護國家安全條例》議決及《簡樸房條例》等多項重要法案的審議，成為人生莫大的殊榮。

他形容，家人無比支持令他能夠專心履行好議員工作。現在是時候回報他們的辛勞，分擔家人特別是父親的重擔。

提名截止前 尚海龍、陳月明、譚岳衡宣布不競逐連任

今日另有三名選委界議員在提名期正式前一刻宣布棄選，同樣屬議會「新丁」。 其中，2022年12月經補選進入立法會的尚海龍稱，經過深思熟慮後决定不競逐連任。打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明則表示，在與家人及父老鄉親商量之後，決定轉換跑道，用另一種身份繼續推進北都建設，服務香港，貢獻國家。

本身為交銀國際控股董事長的譚岳衡沒有交代棄選原因，只表示對能夠投身立法會工作，我深感榮幸，未來將帶着這份寶貴的議會經驗，在不同崗位上繼續貢獻國家和香港，推動「一國兩制」實踐行穩致遠。