立法會選舉｜新地響應商界放半天假行動　鼓勵員工投票

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉投票日定於12月7日，陸續有多個本地大型企業響應政府及商會呼籲，推出措施鼓勵員工投票。新鴻基地產今日（11月7日）宣布，將為有投票的新地總部員工提供半天假期及為需要當值的員工提供靈活工作安排，以便他們有充裕的時間投票，同時會善用旗下物業網絡加強推廣宣傳，呼籲市民投票。



此前，恒基、信和、周大福、新世界等大型企業已宣布，會為員工提供半日假人廿金月，鼓勵他們投票。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，今次選舉共有161人報名參選，10個地區直選選區各有5至6人爭奪該區兩個議席。功能組別方面，社福界再現「三爭一」局面，其餘界別多為兩人爭一個議席。選委界則有50人競逐40個議席。（廖雁雄攝）

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，立法會換屆選舉是香港邁向「由治及興」進程中的重要一步，對推動良政善治、加快發展經濟、改善民生尤為關鍵，與每位市民息息相關。新地呼籲大家積極履行公民責任，深入了解各候選人的政綱，以選出有能力和有擔當的賢能之士服務香港。

新地強調，立法會選舉對香港未來發展至關重要，新地全力支持公眾積極參與，期望選出愛國愛港人才，攜手推動香港穩步向前。