立法會選舉｜陳婉嫻：棄選惹勸退觀感｢唔夠完美｣　退下仍具影響力

全數12名「7字頭」立法會議員，退下火線今屆止步。1995年已當選前立法局議員的工聯會會務顧問陳婉嫻，2015年以69歲之齡告別議會。她日前撰文指以老帶新傳承很好，但近來突然出現一窩蜂的棄選，予人「被勸退」的錯覺，安排上實在有點不完美。



77歲的陳婉嫻今年初才卸任婦女事務委員會主席，她今天（28日）為九龍西參選人站台助選後向《香港01》表示安排上屬「唔夠完美」，當年自己選擇不連任沒有受限，不過相信身處議會內外，都對政府政策仍有影響力。她重提當年離開議會後亦有與婦女權益組織合作，關注勞工議題。



陳婉嫻十年前第二度告別議會

陳婉嫻早於2008年首度告別立法會，因為2012年政改方案通過，立法會新增5席「超級區議會」席位，「底氣」足夠的陳婉嫻，在工聯會游說下復出，最終獲得選民支持，當選首屆「超級區議會」議員，至2015年以69歲之齡宣布不連任立法會。

陳婉嫻：議會外都有政策影響力

陳婉嫻今天（28日）下午為候選人撐場後，與《香港01》分享2015年第二度告別議會的情況。她表示，客觀上參選與否是個人決定，對於政黨來說，「新舊交替」是換人的原因，「睇唔到」其他外界干預因素。

做得政治人物，有時要好複雜嘅，覺得自己能夠繼續想做啲嘢，一樣去參選，如果覺得都差唔多啦，適當（時候）離開議會做第二樣嘢。我就係典型例子，對議會都有啲政策影響力嘅。 工聯會會務顧問陳婉嫻

陳婉嫻說，自己五、六十歲時已萌生離開議會想法，但在挽留之下繼續擔任議員，2016年因身體原因離任後反而「摞翻想做嘅嘢去做」，個人層面上沒有受到限制。她舉例離開議會後，有與婦女權益組織合作，亦關注勞工議題，「好決定於你自己」。

陳婉嫻：棄選安排「唔夠完美」 當年不連任沒受限

曾指年過70歲議員棄選一事處理「不夠完美」的她，被問到應如何改善，她點到即止表示安排上屬「唔夠完美」，當年自己選擇不連任沒有受限，但政府其實沒有規定七旬人士不能參選，參選與否是個人喜好。她又指當事人應該想清楚，自己究竟有否能力勝任職位。

實際議會入面總有新舊交替、一代接一代，我覺得如果你有能力就繼續做，如果唔係，就由後生做。 工聯會會務顧問陳婉嫻

陳婉嫻：一窩蜂棄選予人「被勸退」的錯覺

陳婉嫻日前在報章撰文表示，以老帶新是立法會的定律，沒有甚麼需要哭或覺得「不該走」的地方。她憶起以前有一位議員向她說，如果在立法會認真去做，根本是在消耗生命，所以做一屆、最多兩屆已經非常足夠，否則壓力大得弄出病來，透露自己當年可能確是太上心了，身體確實吃不消已患病。所以，今天見到一些年過七十的議員能退下火線，實在要說一聲恭喜，終於可以及時享受人生。

不過，她說以老帶新的傳承原本是一個很好的故事，一個政黨舊人帶著新人走出來，是很完美的畫面。但近來突然出現一窩蜂的棄選，予人「被勸退」的錯覺，在安排上，實在有點不完美的地方。

