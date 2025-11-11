前物流署長陳嘉信捲冒牌水風波 政府通知不用出席周六勳銜頒授禮
撰文：倪清江
出版：更新：
前政府物流服務署署長陳嘉信捲入採購樽裝飲用水事件，當局正進行紀律調查，行政署今晚（11日）公布，被調查包括前線、中層和高層多名人員，在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，已知會原獲頒銀紫荊星章的陳嘉信不用出席本周六（15日）舉行勳銜頒授典禮。
陳嘉信原獲頒銀紫荊星章 以表揚採購和物料供應等貢獻甚豐
2025年度勳銜頒授典禮將於本周六在禮賓府宴會廳舉行，由行政長官李家超將頒授勳銜予受勳人士。
捲入冒牌水風波的陳嘉信原獲頒銀紫荊星章，以表揚他在政府採購和物料供應等範疇貢獻甚豐。不過事件調查報告10月出爐，財庫局表明正調查10多名物流署及庫務科人員，將釐清他們在事件中的責任輕重，有否違反部門規定、或有否不當行為等，調查重點亦包括工作表現是否與職級不相稱，沒透露是否包括陳嘉信，但指不論當事「退休定未退休」，也無礙調查。
政府發言人：紀律調查包括前線、中層和高層多名人員
行政署今晚以「回應傳媒有關2025年度勳銜頒授典禮的安排」形式發文‵，政府發言人表示政府正就政府物流服務署採購樽裝飲用水事件進行紀律調查，涉及包括前線、中層和高層多名人員，調查正在進行中。在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，在調查未有結果前，勳銜頒授典禮的出席名單將不包括陳嘉信，政府已知會他。
郭黃穎琦履新物流署長替陳嘉信 回應冒牌水：與同事一起化危為機飲用水風波｜查10多人有否行為不當包陳嘉信？許正宇：退休否都包高官任命｜特首私人秘書郭黃穎琦調任物流署長 接替陳嘉信政府冒牌水｜陳嘉信休假 李家超：公務員正式離任前仍受制度規管政府冒牌水｜陳嘉信退休前休假 調查追責與時間競賽？政府冒牌水｜陳嘉信停任物流署長作退休前休假 許正宇：正常安排