政府冒牌水｜陳嘉信休假　李家超：公務員正式離任前仍受制度規管

任內發生政府採購冒牌水風波的物流署署長陳嘉信，今日（9月19日）開始展開退休前休假。行政長官李家超接受傳媒訪問時回應指，政府仍在調查冒牌水事件，會找到責任誰屬。他又表示，公務員正式離任前仍會受到制度規管。



審計署回覆查詢時則表示，對政府採購樽裝飲用水招標過程的調查工作大致完成，現已着手撰寫管理建議書。



政府物流服務署署長陳嘉信。（夏家朗攝）

李家超：休假中亦是公務員 適用公務員管理制度

李家超接受NOW《大鳴大放》採訪時表示，會查找真相看責任誰屬，公務員仍在休假時亦是公務員，適用公務員管理制度，是僱用時及法律上清晰的「遊戲規則」。不過，他亦指出，現時評論任何事都為時尚早，應待調查後作決定，相信審計署很快有結果。

審計署：調查工作大致完成 正撰寫建議書

審計署回覆《香港01》查詢時，確認對政府採購樽裝飲用水的招標過程的調查工作大致完成，現正着手撰寫管理建議書，稍後會發予受審核的組織，並告知審查結果和建議，而為了確保審查程序公平進行，現階段不能提供進一步資料。