飲用水風波｜查10多人有否行為不當包陳嘉信？許正宇：退休否都包

政府採購冒牌飲用水風波，政府今日（20日）公開審計署就審查採購樽裝飲用水招標過程所提交的管理建議書，當中指出事件涉及人為疏漏情况，財經事務及庫務局長許正宇表示，已委任首長級甲一級政務官劉焱就事件開始調查，有需要會約見涉事人士作陳述，目標在今年底完成調查。



當局指，調查將涉及逾10名物流署及庫務科人員，將釐清他們在事件中的責任輕重等，若結果顯示有紀律或表現問題，會交予公務員事務局跟進，重申不論相關人員是否已退休，都會涵蓋在調查範圍。



被問調查是否會包括已展開退休前休假的物流署署長陳嘉信，許正宇說，無論有關人員是否已退休、是否在職，都會包括在調查內。



許正宇表示，不論相關人員是否已退休，都會涵蓋在是次調查範圍。（廖雁雄攝）

許正宇今指，在8月專責小組首次會議後，已表明若事件調查發現涉人為因素，必定會嚴肅處理，指當局下一步工作會進行紀律調查，釐清有關涉事人員在事件上的責任，以及是否涉及達違返政府或部門規定。

他指，由於處理採購樽裝飲用水事件的過程，涉及財庫局及物流署高層的職員，故認為由從未參與過事件的政府人員進行調查，才可以示公正，因此邀請了首長級甲一級政務官劉焱負責。

政府物流服務署署長陳嘉信。（資料圖片/夏家朗攝）

