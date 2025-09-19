政府冒牌水｜陳嘉信退休前休假　調查追責與時間競賽？

特區政府今日（19日）刊憲公布，政府物流服務署署長陳嘉信今日起停任署長，展開退休前休假。物流署早前被揭採購冒牌樽裝水，財經事務及庫務局局長許正宇表明責成該署承擔主體責任，並且成立專責小組檢討及交由審計署作獨立審查。陳嘉信在這個敏感時期展開退休前休假，若調查確認物流署執行出錯，如何追究責任？曾任保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國指，公務員退休前休假期間仍具公務員身份，而假期長短需視乎個人累計日數。



許正宇：停任屬正常安排

根據《公務人員(管理)命令》第12條，特區政府可為公眾利益而着令工作表現持續欠佳的人員退休。 許正宇今早出席電台節目後見記者，被問及是否在調查過程中發現問題，導致陳嘉信現在要展開退休前休假，許正宇回答稱，陳嘉信退休是正常安排。

翻查公務員內部資料，陳嘉信今年5月22日滿60歲，屬於舊制公務員的他「夠鐘」退休。不過，政務官人手荒之下，部門有彈性延長公務員退休年期，而在冒牌風波爆發後，政府內部已盛傳陳嘉信將於月內退休。

許正宇在8月17日因應冒牌水召開緊急會議，表示採取三重行動，包括：主動邀請審計署就採購樽裝水招標過程進行審查，由財庫局局長牽頭，聯同公務員事務局、商務及經濟發展局、發展局和律政司的代表成立專責小組審視採購機制的問題，以及責成物流局承擔主體責任。

黎棟國：休假期間仍是公務員

許正宇今日重申，正從三個方向跟進事件。按照其上月說法，政府的專責小組預計要3個月才能提交初步報告。審計署長林智遠則曾表示，希望用一個月左右完成針對今次招標過程的審計。陳嘉信在調查未有結果的時候開始休假，若調查結果證實物流署有嚴重過失，能否向其追責？

黎棟國解釋，公務員退休前休假期間仍具公務員身份，期滿時才脱離公務員行列，而休假期長短要視乎個人己累積的假期日數。立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員江玉歡則表示，要先視乎報告內容才可切實作出評論，而退休前休假是公務員的權利，應待報告出爐後由局方決定如何處理。

臨退休前犯錯難處理？ 江玉歡：私人機構都有機會出現

行政長官李家超在周三發表的《施政報告》裏提出建立「部門首長責任制」，希望推動部門首長建立有效管理團隊與運作系統，當部門出現問題時釐清責任誰屬，作出行政問責，按缺失輕重情況進行相應行政或紀律處理，包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。

李家超提出兩級調查機制，一般性質的問題由由部門首長負責，若部門出現嚴重問題，甚至顯示問題可能涉及部門首長的角色時，則由專為責任制設立的調查小組負責。

管浩鳴：日後可改退休金制度 失職扣長俸

就性質而言，採購冒牌水風波突顯的正是「執行」缺失。問題是，如果調查結果出爐前，涉事首長已經退休，如何是好？黎棟國認為，將成立的專責調查小組有常設隊伍，成員熟悉政府運作，不應有問題。江玉歡則表示，私人機構都有機會出現類似情況，但該等巧合情況不會經常出現，加上首長就算退休，制度內亦並非無機制可以處理。

另一選委界立法會議員管浩鳴認為，如果陳嘉信在調查結果出爐前已退休，很難有進一步行動，因為扣減長俸通常涉及刑事問題，今次或不適用，而今次調查的關鍵是陳嘉信有否跟足守則辦事。不過，他指日後公務員退休金制度或可完善，譬如研究不涉及刑事但公務員任職時出現嚴重問題，可否扣減長俸金額等。