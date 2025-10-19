警務處辦籃球比賽　周一鳴：冀青年從運動中更認識自己　遠離毒品

警務處少年警訊今日（19日）舉行禁毒防罪三人籃球比賽，警務處處長周一鳴勉勵青少年透過運動學習團隊精神，更重要的是遠離毒品和不法行為的引誘。他提到得獎隊伍除將參與一系列義工服務，回饋社會外，亦有機會前往內地進行比賽和交流。



警務處少年警訊今日（19日）舉行禁毒防罪三人籃球比賽。（政府新聞處圖片）

「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃2025」決賽暨嘉年華今日於灣仔修頓遊樂場圓滿舉行。（馬會提供圖片）

100間中小學人員組成216支隊伍參賽

「少年警訊禁毒防罪3x3籃球比賽暨嘉年華」今日在灣仔修頓遊樂場舉行，嘉年華設有20個以防罪為主題的遊戲攤位，讓參與人士認識毒品禍害和最新詐騙手法；「NSpeed國安快遞」宣傳車亦到場，透過互動展覽提升市民的國家安全意識。

籃球比賽吸引近100間中小學，約900人組成216支隊伍參賽，當中包括不同種族的學生和來自大灣區的學校。48支精英隊伍在初賽中脫穎而出，晉身今日決賽，爭奪各組別的冠、亞、季軍及球員獎項。

周一鳴勉勵青少年透過運動學習團隊精神

警務處處長周一鳴在籃球比賽頒獎典禮致辭時，勉勵青少年透過運動學習團隊精神，希望他們可以更認識自己，更重要的是遠離毒品和避免被壞分子利用參與不法行為。他提到得獎隊伍除將參與一系列義工服務，回饋社會外，更有機會前往內地進行比賽和交流，親身體驗國家發展，增進國情認識。

由賽馬會贊助逾160萬舉辦籃球培訓計劃

「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃2025」由賽馬會贊助逾160萬元，於6月展開，全港66間中小學近6,000名師生參與。計劃為期一年，透過籃球訓練、校園講座等多元化活動，傳遞禁毒防罪信息，助他們建立正向思維。

警務處港島警察總區2024年首次舉辦結合防騙教育的「3x3籃球培訓計劃」，並邀請本港出色的籃球運動員探訪港島區內的中學，提供籃球訓練之餘，亦藉此推廣防罪防騙訊息。

馬會公司事務執行總監譚志源（右三）及警務處處長周一鳴（右四）與馬會吉祥物（左二）和其他嘉賓合照。（馬會提供圖片）

馬會譚志源：馬會續與政府和社會合作 協助青少年培養守法精神

馬會公司事務執行總監譚志源表示，很榮幸能能夠夥拍警務處及天使長行動委員會推出此項計劃，透過籃球運動向年輕人宣揚遠離毒品、防罪，以及反非法賭博等訊息，培育青年正向價值觀，促進身心健康發展。

他表示，馬會將繼續與香港政府和社會各界緊密合作，透過多元化的項目，協助青少年培養守法精神，明辨是非，遠離誘惑和非法賭博，成為積極健康、有責任感的新一代。