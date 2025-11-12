立法會選舉｜發展局副局長林智文走訪各區工地 籲地盤工踴躍投票
立法會選舉將於12月7日舉行，發展局今晚（12日）在社交媒體指，發展局副局長林智文聯同建造業議會，於周二及周三（11日及12日）走訪香港各區工地，與前線工友面對面交流，向業界宣傳支持選舉及踴躍投票。根據圖片顯示，走訪工地包括古洞北新發展區項目。
發展局社交媒體發文籲業界踴躍投票
立法會選舉將於12月7日舉行，政府各部門近日都呼籲市民投票。發展局今晚在社交媒體發表一篇名為《到訪工地，呼籲業界踴躍投票》的文章，指出建造業是推動香港經濟發展的重要力量。
發展局副局長林智文一連兩日走訪工地籲投票
發展局副局長林智文周二及周三（11日及12日）一連兩日走訪香港各區工地，聯同建造業議會執行總監鄭定寕，向業界宣傳12月7日舉行的立法會換屆選舉，透過與前線工友面對面交流，呼籲大家支持選舉，為建設美好香港踴躍投票。
走訪工地包括古洞北新發展區項目
根據圖片顯示，走訪的工地包括古洞北新發展區項目嘅MiC「組裝合成」多功能辦公室「協3箱」等。
