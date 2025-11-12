立法會選舉｜陳國基促公務員團體牽頭宣傳　推動同事、親友投票

【立法會選舉2025】政務司司長陳國基與公務員事務局局長楊何蓓茵今日（11月12日）再度動員公務員支持12月7日舉行的立法會選舉。陳國基表示，公務員團體參與宣傳選舉活動以凝聚公務員的支持實在至關重要，他呼籲各公務員團體積極響應政府號召，主動牽頭宣傳選舉，透過工會的號召力和網絡，向會員、家人、朋友、同事廣泛傳遞選舉資訊，鼓勵他們於投票日盡早投票，「早投早安心」。



11月12日，政務司司長陳國基及公務員事務局局長楊何蓓茵與四個公務員中央評議會職方代表和四個主要跨部門公務員團體代表會面，籌劃下一步推動公務員踴躍支持十二月七日立法會選舉投票的工作。（政府新聞處）

陳國基與楊何蓓茵與四個公務員中央評議會職方代表和四個主要跨部門公務員團體代表會面，籌劃下一步推動公務員踴躍支持12月7日立法會選舉投票的工作。各評議會和團體代表均表示會總動員全力支持立法會選舉，並匯報了他們已進行及正在積極籌備中，以推動公務員投票的選舉宣傳工作。

陳國基表示，立法會與公務員的工作密不可分，投票選出務實有為的立法會議員，對實現香港特別行政區良政善治、長治久安具有重大意義。公務員作為政府團隊一員，應以身作則，積極投票，以實際行動支持政府施政及支持政府推動所有選民參與投票；公務員團體推動並參與宣傳選舉活動，凝聚公務員力量，香港選賢任能，同樣至關重要。

11月12日，政務司司長陳國基和公務員事務局局長楊何蓓茵與四個公務員中央評議會職方代表和四個主要跨部門公務員團體代表，一起到金鐘道政府合署呼籲不同部門的同事在立法會選舉齊投票。圖示陳國基（右二）、楊何蓓茵（右三）、食物環境衞生署署長吳文傑（左二）和公務員團體代表在食環署的工作間合照。（政府新聞處）

楊何蓓茵則指出，立法會是政府施政的重要夥伴，公務員上下一心投入選舉，齊心協力，積極履行公民責任，並鼓勵身邊的家人和朋友一同在立法會選舉投票非常重要，亦是共同推動社會向前的重要力量。

陳國基及楊何蓓茵隨後聯同公務員團體代表，一起到金鐘道政府合署多個樓層，呼籲不同部門的同事在立法會選舉齊投票。