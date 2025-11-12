立法會選舉︱多項公交投票日不再提供免費搭車　調整服務應付需求

上屆立法會選舉時，多個公共交通營辦商首次在投票日提供免費乘車，今屆選舉將至，新大嶼山巴士表明不再有類似計劃。城巴、九巴及電車公司則未正面回應，均稱會加強選舉宣傳，以及調整服務應付出行需求。



新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

港鐵、九巴、城巴、嶼巴及香港電車公司於2021年立法會選舉日時，均提供免費乘車優惠，當局稱優惠不涉政府資助；到2023年區議會選舉時，則未再有相關優惠。

新一屆立法會選舉日將至，政府近日大力宣傳選舉。就當日會否提供免費乘車，《明報》引述港鐵企業事務及品牌總監蔡少綿稱，市民多在居所附近社區的投票站投票，現時無相關計劃，會配合政府加強選舉宣傳。

九巴表示，會因應投票日不同地區和時段的實際客量情況，調整服務應付選民乘客的出行需求。（資料圖片）

不過，城巴、九巴及香港電車公司回覆查詢時，未正面回應會否提供免費乘車優惠。九巴表示，已在巴士站和車廂的電子顯示屏，以及車廂報站系統加入投票日的宣傳片、電子海報和口號，亦會在巴士站設施和車廠張貼立法會選舉海報。在投票日當天，會因應不同地區和時段的實際客量情況，調整服務應付選民乘客的出行需求。

城巴稱，自上周起已於官方網站、手機應用程式、車廂顯示屏等跨平台陸續加入立法會選舉宣傳物品，未來亦會透過活動增強與乘客互動，鼓勵公眾在立法會選舉踴躍投票。此外，城巴將在立法會選舉日調整巴士服務，配合市民出行需求。

香港電車則表示，會積極宣傳及鼓勵全體同事踴躍投票，並於選舉日調整服務安排，滿足市民前往投票的出行需要。