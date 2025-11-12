立法會選舉｜新界西北官方論壇討論屯門塞車　候選人互問「請教」

【立法會選舉2025】政府首次牽頭舉辦的立法會選舉論壇，今日（12日）下午第四場輪到新界西北地方選區，全數5名候選人都有出席，分別是民建聯周浩鼎、實政圓桌莊豪鋒、報稱獨立的梁明堅、新民黨甘文鋒、工聯會陸頌雄。除了第一場論壇辯論無「互問」，其餘三場經主持提醒可以持不同觀點向其他候選人發問後，候選人恢復互問。



今次新界西北論壇討論區內塞車問題，周浩鼎說要「請教」莊豪鋒短期內如何處理。甘文鋒又問做議員多年的陸頌雄，究竟為落成遙遙無期十一號幹線推動了什麼工作。情況較上午場新界北論壇，候選人問對手「有咩意見」、「有咩見解」較聚焦和具體。



莊豪鋒多番介紹自己是「田北辰接班人」

新界西北論壇第一部分介紹政綱，周浩鼎直言要捍衛一男一女婚姻制度，指自己否決了同性法案，要避免承認同性婚姻。莊豪鋒介紹自己是田北辰接班人，參與了田北辰的政策研究，並提及最近何文田站指示牌事項。

梁明堅指在香港做了二十年地區工作，自己有四個小朋友，深知家庭意義，希望能夠減輕年輕家庭壓力。甘文鋒表示，需要健全系統支援北都發展，新界西北立法會議員要推動屯門繞道及十一號幹線。陸頌雄指當區居民有忐忑，譬如出門會否塞車、家中網絡是否良好。

+ 1

一度口誤指政府推出「兩蚊」新生嬰獎勵金

政府擬訂的問答環節題目，第一條是如何有效鼓勵生育。周浩鼎表示最基本因素是守護一男一女婚姻制度，否則談生育都只是空中樓閣。莊豪鋒再重申自己是田北辰接班人，發言時口誤指政府曾推出「兩蚊」的新生嬰兒獎勵金，引起場內竊竊私語，及後他更正為「兩萬蚊」。

梁明堅分享自己一家六口，首先多謝太太持家有道，希望考慮使用強積金作首置。甘文鋒稱，市民不生的原因是沒有錢、沒有地、沒有時間，需研究可否有生育退稅額，大家不會因為「兩萬蚊」就生育。陸頌雄指，社會要正視低生育率問題，政府需要投資，譬如恢復育兒津貼，生育的重要不亞於北都。

第二條問題是簡樸房已經通過，如果當選議員如何幫助政府落實。莊豪鋒提及田北辰多年前曾嘗試住劣質住所，同時承諾將來簡樸房租金一定會上升，呼籲設立起始租金。

+ 1

討論屯門塞車 候選人互問「請教」

辯論題目是，有指新界西北居民面對不同問題，包括屯門公路塞車，區內醫療不足，如何提升居民幸福感、獲得感。周浩鼎指原區就業相當重要；莊豪鋒表示，看過網絡「潮文」形容「新界西人絕對是堅毅物種」，要求盡快落成屯門繞道。

及後，周浩鼎說要「請教」莊豪鋒，新界西北交通問題短期內如何處理。莊豪鋒回應指，如要「即刻撳粒掣解決」，就馬上下調大欖隧道收費。

+ 3

甘文鋒又問陸頌雄，指陸頌雄在立法會加入很多委員會，但似乎屯門繞道十一號幹線遙遙無期，問他做了什麼事推動？陸頌雄指，明白大家想快「上馬」，難點是當地居民有意見，加快基建都要照顧當區居民。

陸頌雄及後反問甘文鋒如何解決屯門醫療問題。甘文鋒表示要加資源，希望新界大西北有新的私家醫院。