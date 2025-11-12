立法會選舉｜陳美寶晤「的士大王」動員投票 九巴、小輪老闆響應
撰文：潘耀昇
出版：更新：
立法會選舉下月7日舉行，運輸及物流局局長陳美寶今天（12日）約見10多名航運交通界選委茶聚，包括「的士大王」鄭克和、九巴董事總經理李澤昌、持有天星小輪的九龍倉集團主席吳天海等人，呼籲他們動員業界投入選舉，營造社會正面氛圍。
會上，陳美寶號召航運交通界選委透過業界網絡擴大選舉訊息傳播，積極參與相關選舉論壇，加深與候選人及政綱的了解。陳美寶形容茶聚充滿正能量， 各選委積極發言，對立法會換屆選舉表達熱烈支持，並表示將積極動員業界參與投票，令人鼓舞。
運輸及物流局在內的各政策局已成立「立法會換屆選舉專班」，當局望集結海陸空力量全程投入，齊心協力選出具視野、做實事的議會代表，共同推動香港交通運輸、航空、航運及物流業發展。
