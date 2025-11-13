心連心交流團出發韶關　孫玉菡籲出席社工用好立法會選舉手上兩票

立法會換屆選舉2025將於12月7日舉行，勞工及福利局局長孫玉菡今日（13日）為香港萬千社工看祖國——「心連心」韶關交流團啟動禮主禮致辭時稱，今日見到很多陌生面孔、即今次參加者應是以前線社工為主，希望能藉交流團多看、多聽、多結新誼。孫玉菡又指最後一定要說的是在立法會換屆選舉中，今日出席者都應手握兩票，籲他們謹記立法會換屆選舉日出來投票，用好手上兩票。



孫玉菡致辭時稱，第五團香港萬千社工看祖國交流團是往韶關，也是交流團第二次出訪韶關，今次300多位社工雖沒有參加第一團，但孫玉菡首團的回饋非常好的，內地單位對參加者的待遇、關懷，以及所見所聞，都會令大家喜出望外，希望大家可以和內地的同工有深度交流。

孫玉菡稱今次是第五團交流團，前四團參加人數已累積約1,400名社工，今日前往韶關有逾300人出發，即總共有逾1,700人，即已做到香港萬千社工看祖國的第一個「千」。孫玉菡形容今日見到很多陌生面孔，即今次的參加者應該都是以前線社工為主，希望大家能多看、多聽、多結新誼：「最後一定要說的，大家在立法會換屆選舉中應該都是手握兩票的，大家謹記十二月七日要出來投票，用好你手上的兩票。」

出席今日交流團啟動禮的包括中聯辦社會工作部副部長周和、心連心學院院長譚贛蘭、香中旅社副總經理吳巧凌及港鐡有限公司的代表等。