立法會選舉｜港府12.6晚辦大匯演　歌舞表演鼓勵投票　門票免費派

第8屆立法會選舉將於12月7日舉行，為進一步加強選舉氣氛，鼓勵市民踴躍投票，政府今日（13日）聯同7間電子傳媒公布，將於選舉前夕（12月6日）晚上8時至10時，在西九文化區竹翠公園舉行綜藝晚會《同心．投票．創未來大匯演》，節目內容包括歌手演唱、新生代偶像演出、大型舞蹈表演及魔術師幻術表演等。政府將稍後公布派發免費入場券的詳情，該7間電子傳媒屆時同步現場直播。



政制及內地事務局局長曾國衞聯同7間電子傳媒的高層代表11月13日出席於電視廣播城舉行的「同心‧投票‧創未來大匯演」記者招待會。曾國衞（右四）與7間電子傳媒的高層代表一起參與聯動儀式，為大匯演拉開序幕。（政府新聞處圖片）

西九文化區舉行 7間電子傳媒現場聯播

政府今日公布，將在選舉日前夕的12月6日晚上8時至10時，在西九文化區竹翠公園舉行《同心．投票．創未來大匯演》，由7間電子傳媒現場聯播，包括無綫電視（TVB）、香港電視娛樂（ViuTV）、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城廣播及商業電台。

大匯演節目包括歌手演唱及舞蹈表演等

介紹指，大匯演為大型綜藝晚會，以多元藝術表演作為媒介，匯聚不同的演出者，融合傳統及創新元素，節目內容包括著名歌手演唱、新生代偶像活力演出、大型舞蹈表演、魔術師大型幻術表演，以及觀眾互動環節等。

政府特地改編郭富城的金曲《強》，改成今次大匯演的主題曲《同心投票創未來》。（YouTube截圖）

郭富城金曲《強》改編成大匯演主題曲《同心・投票・創未來》

此外，為了加強宣傳立法會選舉，政府特地改編郭富城的經典金曲《強》，改成今次大匯演的主題曲《同心・投票・創未來》，由70位香港名人共同參與演唱，來自不同年代的藝人及歌手，包括譚詠麟、鄺美雲等，該曲將在不同的平台上播放，以呼籲市民支持立法會選舉，團結一心踴躍投票。

屆時觀眾除了在7間電子傳媒觀賞直播外，大會也免費招待市民到現場觀賞。政府有關部門將稍後公布派發入場券的詳情。

政府︰立法會選舉是香港邁向「由治及興」的重要里程碑

政府發言人表示，第8屆立法會選舉是香港邁向「由治及興」進程中的重要里程碑，對加快香港發展經濟和改善民生至關重要，呼籲全港選民當日積極踴躍投票，選出有能力、有擔當、有熱誠、做實事的新一屆立法會議員，與政府攜手並肩，共同創建香港更美好的未來。

政府在選舉日前夕的12月6日晚上8時正，在西九文化區竹翠公園舉行《同心．投票．創未來大匯演》。（資料圖片／廖雁雄攝）

政制及內地事務局局長曾國衞出席大匯演記者會

今日出席《同心．投票．創未來大匯演》記者會的嘉賓，包括政制及內地事務局局長曾國衞，政制及內地事務局常任秘書長陳潔玲，以上上述7間電子傳媒的管理層。