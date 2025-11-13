立法會選舉｜六高官用家鄉話動員 「自己人」葉文娟：投票才會贏
撰文：陳立程

【立法會選舉2025】距離12月7日立法會選舉日不足一個月，特區政府一眾高層官員連日來各施各法動員選民積極參與投票，公務員事務局楊何蓓茵更邀請一位副司長、三位局長和特首辦主任，聯同她一起拍片，以各自的家鄉話呼籲鄉親們在選舉日善用手中的選票，齊投票，共創未來。
立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析
在短片中首先登場是本身為客家人的律政司副司長張國鈞。他以客家話表示，投票很重要，呼籲一眾鄉親在12月7日投票日，與親朋好友一起投票。
緊接出場的是兩位祖籍福建的局長，分別是教育局局長蔡若蓮和財經事務及庫務局局長許正宇，他們一同以閩南話表示，「12月7號是咱香港立法會選舉的大日子，盼望各位福建鄉親選民，一起去投票，支持咱的候選人」。
本身是山東人的勞工及福利局局長孫玉函向「山東老鄉」作出號召，特首辦主任葉文娟則以潮州話向「自己人」呼籲「投票才會贏」。
楊何蓓茵身為廣東番禺人，先用廣東話提醒選民好好利用手上的選票，選出信任的議員。她不忘提醒，這個齊投票的溫馨提示適用於一眾公務員同事。隨後，我再用普通話作呼籲，強調投票就是共創未來的重要一步，無論家鄉在哪裡，大家一定要一起去投票。
