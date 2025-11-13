立法會選舉｜林定國：普選目標仍在　上車爭取才能更快到達

【立法會選擧2025】第八屆立法會選舉將於12月7日進行投票, 政府律師協會周三（11月12日）首度舉辦選舉候選人分享會，功能界別兩名法律界候選人李頴彰和陳曉峰向約300名政府律師闡述政綱並回答提問。律政司司長林定國在座談環節用搭巴士比喻投票意義，指出立法會最終達致全部議員由普選產生的目標仍然存在，但過去因司機行錯路需調整路線，願意上車並爭取共同規劃新路線，才不會令目標停滯。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

11月12日，政府律師協會舉辦選舉候選人分享會，功能界別兩名法律界候選人李頴彰和陳曉峰向約300名政府律師闡述政綱並回答提問。(林定國facebook）

政府律師協會辦分享會 邀法律界兩候選人闡述政綱

林定國在社交平台發文稱，第八屆立法會選舉意義重大，政府律師協會為此舉辦「2025立法會選舉座談會暨法律界功能組別選舉候選人分享會」。他在座談會中，從香港市民、法律專業人士和政府律師三重角色分析選舉重要性。

林定國表示，律政司各部門工作均與立法會息息相關，直接受議員質素影響；作為法律專業人士，更應理解現行選舉辦法是落實「愛國者治港」原則的重要環節；作為香港市民積極參與選舉，則可顯示對「愛國者治港」原則的支持，亦必會增強中央對「港人治港」的信心和有利推動「一國兩制」行穩致遠。

11月12日，政府律師協會舉辦選舉候選人分享會，律政司司長林定國在會上分析積極參與選舉的意義。(林定國facebook）

兩原因影響投票意欲 林定國：不熟悉不等於不信任

林定國分析，有兩個原因可能影響投票意欲：第一，可能是對修改後的選舉辦法感到不滿意，認為民主成分未足夠。不過，他提醒，2021年修改選舉辦法時，《基本法》第68條並未作任何改動，即立法會最終達致全部議員由普選產生的目標仍然存在，立法會未來的發展取決於能否給予中央信心。

如同搭巴士，總站未變，但因過去司機行錯路需調整路線。此刻無法預測還有多少站、路線如何、何時到達，但最重要的是願意上車，顯示關心行程並爭取共同規劃新路線。不上車不會讓巴士更快到達，只會更慢甚至停滯。 律政司司長長林定國

第二，對候選人不熟悉，不知如何選擇。林定國指出，邏輯上，不熟悉不等於不勝任。新舊交替必然有新面孔加入，市民應主動了解候選人，其中總有相對較能勝任者。

林定國總結，對真正愛香港的人，這次選舉不容錯過。希望大家深思熟慮後行使《基本法》第26條保障的選舉權，並協助遊說親友一同「投入選舉，共創未來」。

11月12日，政府律師協會舉辦立法會法律界候選人分享會，律政司副司長張國鈞在座談環節發言。（林定國facebook）

張國鈞：選舉改制令香港走出困局

律政司副司長張國鈞亦在座談會上發言，以議會「過來人」身分分享過往議會的失序和空轉，以及完善選舉制度後議會蛻變，不少困擾香港多年的老大難問題得以解決，令香港走出困局，共寫新篇章。