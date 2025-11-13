立法會選舉｜東九龍線成九東論壇導火線　現任議員受壓被追問進度

立法會選舉下月7日舉行，政府今天（13日）早上舉辦九龍東選舉論壇，五位候選人都有出席，分別是工聯會鄧家彪、民建聯張培剛、民建聯顏汶羽、報稱獨立的陳進雄和梁思韻。其中，顏汶羽在介紹政綱時一句「很多身邊的候選人認為東九龍集體運輸系統不可能，自己正正將不可能變成可能」，惹來鄧家彪追問，陳進雄及後亦加入戰團，追問兩位現任議員為何計劃要拖到2033年。



顏汶羽：有候選人覺得東九龍線不可能

顏汶羽介紹政綱時表示，有人覺得東九龍集體運輸系統不可能，故他去內地找解決方案，形容當時好多身邊的候選人都覺得不可能，現在是將不可能變成可能。

11月13日，政府首次牽頭舉辦的39場立法會選舉論壇，上午場是九龍東地方選區論壇。5名候選人鄧家彪、張培剛、顏汶羽、陳進雄和梁思韻全數出席。（羅國輝攝）

本身是民思政策研究所（前身為「民主思路」）成員的陳進雄，獲研究所長、行會成員湯家驊現身支持。他在介紹政綱時表示，自己沒有大黨支持，但市民如不想原地踏步就應該改變，承諾公幹時絕不乘搭頭等或商務艙，會保障公帑用得其所。

本身是民思政策研究所（前身為「民主思路」）成員的陳進雄，獲研究所長、行會成員湯家驊現身支持。（羅國輝攝）

陳進雄「教育可複製」論引梁思韻發炮

問答環節，首個問題是如何善用一國兩制優勢，扮演好超級聯係人、超級增值人，自身發展之餘服務國家所需。陳進雄表示，教育系統可以複製，但法治基礎、金融系統很難被複製。言論隨即被報稱註冊教師的梁思韻批評，稱要澄清四號候選人（陳進雄）言論，教育系統決不能複製。另外，第二條問題是，如何推動文化藝術產業。

九龍東選舉論壇。（羅國輝攝）

鄧家彪促顏汶羽「講清楚」

隨後來到辯論環節。議題是九龍東擬作為核心商業區，但交通問題嚴重、人口老齡化突出，目標是否仍可行？鄧家彪不忘顏汶羽在介紹政綱時的言論，引述顏汶羽指「東九龍過山線，在座候選人覺得不可能」，他促請顏汶羽「講清楚」，澄清工聯會沒有覺得不可能。然而，顏汶羽沒有回應，在跟進環節續補充自己的觀點，稱交通是一個問題，長遠而言要啟德運輸連接九龍東才解決交通問題。

東九龍線成九東論壇導火線 現任議員受壓被追問進度

正當兩位現任議員爭論之際，陳進雄加入混戰，問兩位東九龍集體運輸系統為何要2033年通車，為何不短期內加密巴士班次幫助市民？鄧家彪有所回應，指爭分奪秒改善民生，自然都要改善路面情況，但徹底改變就要集體運輸系統。唯獨陳進雄下一輪又言，有政黨扎根30年未有解決問題。

梁思韻亦指鄧家彪過去發表的《九龍東第二核心商業區可持續高質量發展策略報告》無提及文化藝術。至於面對梁思韻的質疑，鄧家彪直言該《報告》對文體旅發展有12項建議，呼籲候選人「睇得全面啲」。