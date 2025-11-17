立法會選舉｜特首率問責團隊拍片動員　姚志勝：有理由信投票上升

【立法會選舉2025】距離12月7日新一屆立法會選舉投票日只剩三個星期，行政長官李家超聯同三名司長等問責官員拍攝宣傳片，呼籲選民積極投票，突顯對今次選舉的重視。全國政協常委姚志勝分析，基於特區政府及社會各界大力動員及中央全力支持等因素，有理由相信今屆選舉的投票人數將呈上升趨勢。



行政長官李家超率領三名司長及一眾問責官員，拍攝短片呼籲市民在12月7日積極投票，選出新一屆新一屆立法會選員。

姚志勝在《明報》撰文指出，香港選舉制度已完成系統性重塑，但部分選民的投票心態仍受舊有「對抗性投票文化」影響，香港需要通過今次立法會選舉，全面推動重塑建基於新選制的選舉文化及投票意識。

他表示，留意到社會上有聲音認為，既然候選人均為愛國者，「誰當選都沒問題，投不投票也無所謂」。他認為這種看法需要轉變，選民在新制度下的投票觀念，應是如何實現「良中擇優、優中選精」。

今次選舉的社會動員程度前所未見，從特首李家超向全體公務員發信呼籲，到各大社團、商界以不同方式鼓勵投票。姚志勝以個人助選拉票經歷為例，指這場空前動員的主要特點並非為特定候選人拉票，而是為整個新選舉制度及香港的良政善治投下支持和信心的一票。

新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

中央對今次選舉的重視亦溢於言表，港澳辦迄今已就此發表3篇「港澳平」文章。姚志勝分析，中央不僅主導了香港選舉制度的系統重塑，而且重視引導香港構建新選舉文化，他指出，港澳平」第三篇文章明言「共同建樹良好選舉文化」，當中提出「守正傳承、接續奮鬥；創新開拓、激發活力；良性競爭、優中選優」，應該是香港新選舉文化的重要內涵。

全國政協常委姚志勝（資料圖片）

姚志勝總結，選舉制度的改變可於短時間內完成，重塑新選舉文化及投票觀念則是一個漸進過程，但隨着市民看到新選制下產生的第一個立法會展現巨大正能量、特區政府和社會各界大力組織動員，以及中央大力支持辦好選舉，有理由相信，選舉文化重塑過程正在加快，也有理由期待立法會選舉投票人數呈上升態勢。