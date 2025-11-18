澳門連續19年派錢　永久居民獲1萬　結婚津貼激增八成至4000元

澳門行政長官岑浩輝今日（11月18日）發表2006年施政報告，將延續多項惠民措施及稅務優惠，包括連續十九年實施現金分享，合資格永久性居民每人10,000元（澳門元，下同），合資格非永久性居民每人6,000元。



這是岑浩輝去年底上任以來發表的第二份施政報告，他在今年4月發表的首份施政報告亦宣布繼續推行「現金分享計劃」，但相關政策落實時首度增加發放條件，居民去年要至少183天身處澳門才合資格。



澳門行政長官岑浩輝在澳門立法會發表任內第二份施政報告。（澳門新聞局）

岑浩輝今日下午在澳門立法會發表2026年施政報告，根據澳門電台報道，他表示，澳門第六屆特區政府上任以來，社會經濟發展主要指標穩中向好，社會大局穩定，開局良好，主要施政目標任務基本落實。

經濟單一情況未變 把握「澳門+横琴」闖新路

2025年首三季度澳門本地生產總值初值3013.3億元，按年實質增長4.2%；財政收入898億元，同比增長3.3%；入境旅客2,967萬人次，增長14.5%；7月至9月總體失業率1.8%，本地居民失業率2.4%，皆維持低位。

但岑浩輝同時承認，澳門經濟社會的發展仍然面臨不少風險挑戰，特別是經濟結構單一的情況沒有根本改變，抵禦風險能力不強，必須居安思危，主動識變應變求變，大刀闊斧改革創新。他提到，要準確把握「澳門+横琴」定位，充分利用國家發展機遇，切實將橫琴深合區的建設，當作澳門自己的事情來辦，為澳門長遠發展闖出一條新路。

澳門行政長官岑浩輝（左）發表任內第二份施政報告，右為澳門立法會主席張永春。（澳門新聞局）

精簡架構重組多個部門 落實主管問責

岑浩輝回顧和總結今年施政時表示，今屆政府設立了14個統籌協調領導小組、工作組及工作專班，形成上下協調、橫向合作、高效協同的行政運作機制，不斷提升治理效能。他又表示，已展開重組行政公職局、市政署及財局等首階段精簡架構工作。同時落實領導主管管理及問責，完善員額管理，優化晉升機制，改革公務人員培訓體系，持續推進公共部門內部管理電子化。

他宣布延續多項惠民措施及稅務優惠，包括繼續實施現金分享，合資格永久性居民每人 10,000元，合資格非永久性居民每人6,000元；醫療券維持700元，並向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7,000元；結婚津貼由原來的2220元升至4000元，加幅達八成，合資格配偶雙方可同時領取。另外，敬老金維持每年10,000元，養老金每月3,900元，亦會繼續發放育兒津貼。

澳門立法會（梁鵬威攝）

探索建立粵港澳首長聯席會議制度

岑浩輝稱， 2026年是國家「十五五」規劃和澳門「三五」規劃開局之年，澳門政府將團結社會各界，積極主動對接國家發展規劃，更好融入和服務國家發展大局。他表示，會探索建立粵港澳三地行政首長聯席會議制度，協同落實大灣區建設重點任務，亦會重點持續優化「澳車北上」，促進區域消保合作和深化區域應急協作等。

澳門由2008年開始實施「現金分享計劃」，至今已發放近千億元。