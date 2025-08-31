澳門花5億元再推獎賞　平日消費可抽優惠券周末用　長者多$500

面對市民北上、消費力外流問題，澳門明日（9月1日）至11月30日推出「全運聚力．社區消費大獎賞」，是自疫情復常以來第四輪類似計劃，消費優惠總值近5億元。市民星期一至五經電子錢包於實體店舖消費後，可以抽獎3次，抽到的優惠券面額最高200元，要在緊接的星期六、日使用。長者更可獲得額外500元「立減額」，購物時變相半價購得1千元貨品。



澳門政府表示計劃持續鼓勵市民在民生區消費，促進社區消費循環，進一步穩固市場信心，改善中小企經營環境。



澳門明日（9月1日）至11月30日推出「全運聚力．社區消費大獎賞」，是自疫情復常以來第四輪類似計劃。（澳門新聞局圖片）

每個電子錢包每周消費滿50元 可抽獎3次

澳門政府與商會合作，於9月1日至11月30日推出13星期的消費獎賞計劃，市民逢星期一至五經電子錢包在全澳2萬間線下商戶，首次單筆消費滿50元，可以抽取電子優惠券3次。

每名市民的每個實名認證電子錢包，每星期消費後都可以抽獎，即於如果一人有3個電子錢包，每周可有9次抽獎機會。每張券最高面額分10、20、50、100及200元，可於緊接的星期六、日使用。

使用電子優惠券時，消費的金額必須是電子優惠券面額的3倍。例如消費600元，才能使用一張200元的優惠券，以達至鼓勵消費的效果。另外，逢星期六、日市民消費滿50元可參加抽獎，每周將有3名幸運兒獲得8千元現金獎。

全澳2萬間商戶可使用優惠券 博企商戶除外

澳門政府指為引導更多消費流入社區商戶，本次活動新增抽取優惠的交易場景限制。使用電子錢包消費於自來水及電力、天然氣及燃料、電訊及視聽服務、公共服務機構、線上交易及網上平台的交易，將不獲抽取電子優惠的機會。

使用優惠時，不可用作支付跨境交通服務、境外旅遊服務、醫療服務、博彩活動場所、銀行及保險公司及其他金融機構、當押店、大型連鎖超市、物業管理公司、教育機構、停車場、的士、咪錶、自助售賣機以及大型綜合旅遊休閒企業設施內的商戶，以精準扶持民生區，引流市民到社區消費。

長者額外多500元 變相半價購得1000元貨品

這次獎賞還推出長者「立減優惠」，長者經澳門通長者卡（即類似香港的八達通）於指定地點拍卡後，可以領取500元立減額。消費時，交易金額一半會從500元中扣除，餘下一半會從澳門通餘額扣除，即是長者支付500元，便可購買總值1000元的貨品，變相半價。

