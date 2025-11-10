立法會選舉｜江旻憓發文公布候選人編號　做錯一件事撤回重寫

【立法會選舉2025】政務司司長陳國基領導的候選人資格審查委員會今日（11月10日）確認，第八屆立法會161名參選人全部通過資格審查，包括被視為「空降」參選功能界別旅遊界的奧運劍擊金牌得主江旻憓。江旻憓隨即社交平台公布其候選人編號，但卻因為寫錯參選界別，需要撤回貼文重寫。



11月3日，奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席。（廖雁雄攝）

社交平台發文稱「選舉委員會界別抽籤結果出爐」

立法會選舉提名期在上周四（11月6日）結束，翌日已進行候選人編號抽籤，部分參選人獲得編號後隨即更新競選海報以提醒選民。不過，根據正式程序，參選資格必須獲資審會確認有算有效。陳國基今日下午見記者時亦表示，雖然抽籲與資格審查並沒有必然的先後次序，但政府有提醒過參選人，在未公布資格審查結果時，最好不要用其編號。

陳國基宣布所有參選人參選資格均獲確認後不久，江旻憓在社交平台發文公布自己的候選人編號，但其貼文卻稱「選舉委員會界別抽籤結果出爐，我獲配候選人號碼 M1」。這個包含錯誤信息的貼文在過了約一個小時後被撤回，再過了約一個小時，江旻憓重新發貼，更正自己是旅遊界參選人。

江旻憓「擺烏龍」的貼文在短短一個小時內便吸引數百計網民作出心情反應或留言，多數人似乎並沒有察覺當中的錯誤。對於江旻憓參選資格引起的爭議，有人鼓勵她不用理會「惡意言論」，亦有人說新人難免受到質疑，但只要努力做好，為市民服務，大家都會看得到。

有否向馬會核實江旻憓資格？ 陳國基： 不評論個別個案

江旻憓去年在巴黎奧運奪金後急流勇退，加入馬會擔任對外事務經理。上周一（11月3日）她正式報名參選旅遊界，選舉主任同日發電郵要求她解釋與旅遊界關係，她答稱自己在馬會任職期間參與推動「賽馬旅遊」等項目。今日有記者提問選舉主任有否向馬會核實江旻憓的說法，陳國基回應稱不評論個別個案。

陳國基補充，所有參選人均會遞交一份申請表格，選舉主任在看過後，若認為他是符合資格，便會把他的意見提交資審會作出審核，再根據具體情況評核他是否符合資格。「所以我想再重申一次，所有161位參選人士，他們均符合資格，其資格亦都被確定」。

江旻憓去年奪得奧運女子重劍金牌後退役，加入馬會擔任對外事務經理，自從她可能參選立法會旅遊界消息傳出後，外界對其資格不乏質疑。被問及會否擔心公眾對候選人與業界聯繫的質疑會影響對選舉信心或認受性時，陳國基強調，資審會嚴謹按照法例進行審查，而香港的選舉制度非常公平、公正，選民可按其意願自由投票，不覺得選舉的認受性會受懷疑。

競選對手馬軼超公布「賽馬旅遊政綱」 稱曾帶團入馬場

江旻憓的選舉對手是經營旅行社的觀塘區議員馬軼超，他的候選人編號是M2 。他今日在社交平台發文，聲稱自己是「賽馬旅遊」的實踐者之一，曾帶領百多人的旅行團以觀看賽馬為行程吸引點，到訪沙田馬場，進行參觀、考察和觀看賽馬。

立法會旅遊界參選人馬軼超在社交平台發表政綱，提出要打造「賽馬旅遊」。

他自言認同「賽馬旅遊」的初心能夠吸引高消費旅客訪港，為香港經濟注入動力，又表示如能當選立法會議員，會以聯同旅遊業界和馬會相討優惠政策，進一步開拓賽馬旅遊路線，豐富旅行社產品。