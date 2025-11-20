選舉專訪｜迎戰江旻憓　旅遊界候選人馬軼超否認陪跑：我夠貼地

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉12月7日舉行，奧運金牌得主江旻憓「空降」參選旅遊界，令該界別戰況成焦點。另一名候選人為觀塘區區議員兼旅遊及科技公司董事馬軼超，他接受《香港01》專訪表示，不認為自己「陪跑」，雖然對手背景深厚，是榮耀的體育明星，但自己深耕業界多年，「夠貼地」，認為業內需要行內人協助增加收入，「唔係淨係做公關，（相信）行家更加睇重有無生意做。」



《香港01》曾邀請江旻憓訪問，惟對方透過團隊表示不受訪。功能界別旅遊界論壇今日（20日）舉行，馬軼超將與江旻憓同場會見選民。



立法會旅遊界議席候選人馬軼超出席旅議會周年大會後，與業界人士閒聊。（夏家朗攝）

推動「賽馬旅遊」與江旻憓同列政綱 馬軼超：曾帶旅行團入馬會參觀

馬軼超上屆亦曾參選旅遊界，當時敗予姚柏良。馬表示「上屆叫做試下」，今屆政綱逾3000字，「每樣都貼地、可行性高」，可幫助業界及政府吸引高端旅客。

4年過去，昔日對手姚柏良轉戰選委界，但旅遊界卻迎來新勁敵「微笑劍后」、在馬會任職的奧運金牌江旻憓。無獨有偶，江旻憓及馬軼超政綱皆提及「賽馬旅遊」，被問認為自己優勝處為何？馬軼超說「我夠貼地」，深耕旅遊業多年，更曾帶旅行團入馬會參觀，可幫助業界與馬會協商，並構思如何豐富行程，透過賽馬旅遊增加生意額。

馬軼超否認是「炮灰」或「陪跑」，認為自己勝在深耕旅遊業多年，熟悉業界工作。（夏家朗攝）

稱可出席旅議會周年大會：我才是業界的朋友

對於坊間形容其是「炮灰」、「陪跑」，馬軼超否認，他表示雖然對手江旻憓是奧運金牌得主，為香港爭光，但「我才是業界的朋友」，舉例周三（19日）舉辦的香港旅遊業議會周年大會，僅業界才可參加，自己作為會員出席大會，江旻憓現時則未能入場；又說得到不少前輩建議及支持，對選舉有信心。

指選民以旅行社代表佔多數：相信大家的眼睛是雪亮的

馬軼超形容江旻憓是「榮耀的體育明星」，且背景強大，與立法會體育界議員霍啟剛等人合租辦公室，預料對方會贏獲部分酒店業界的選票，但選民中旅行社代表佔多數，相信大家的眼睛是雪亮的。

他又稱，選贏選輸都沒有問題，旨在為業界發聲，以及團結旅遊業。若未能成功當選，日後或參與旅遊界商會，或成為旅議會委員，繼續推動旅遊業發展，強調「旅遊業好，可創造更多基層就業機會」。

馬軼超稱，選贏選輸都沒有問題，旨在為業界發聲，以及團結旅遊業。（夏家朗攝）

倡監管無牌旅行團 以保障本地旅遊業界權益

對於旅遊業未來發展，馬軼超表示近年香港旅遊業恢復不錯，惟旅行社仍未能回暖。他表示，現時很多團體舉辦入境及外遊旅行團時，沒有委託持牌旅行社出團，「其實佢哋唔係唔想透過（持牌）旅行社做，而係唔知點搵。」他透露有時旅行社與酒店及景點有合作，經旅行社組團的費用更低，建議當局加強公民教育，以及監管無牌旅行團，保障本地旅遊業界權益。

建議開設「賽馬旅遊導賞員」計劃 吸引高端旅客

賽馬旅遊方面，他表示會與馬會協商，爭取開放不同空間，提供更多包廂及優惠價予旅行社，並推動當局開設「賽馬旅遊導賞員」計劃，讓導遊可專門帶團參觀賽馬，創造就業機會，吸引高端旅客。他亦關注生態旅遊及古蹟旅遊發展，建議當局可東壩等旅遊景點採取預約制，改善相關配套，吸引旅客於當地消費，以及收取景點門票費用。

馬軼超關注生態旅遊及古蹟旅遊發展，建議當局可東壩等旅遊景點採取預約制，改善相關配套，吸引旅客於當地消費，以及收取景點門票費用。（夏家朗攝）

功能界別旅遊界論壇今日（20日）舉行，馬軼超將與江旻憓同場會見選民。他表示，不會帶資料上台，憑真心及多年經驗與大家交流，「記得多少係多少！」