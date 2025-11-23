立法會選舉｜管浩鳴冀制定人口藍圖、設安老事務司應對老齡化

第八屆立法會選舉12月7日舉行，選舉委員會界別候選人、立法會議員管浩鳴表示，希望推動政府制定《人口政策藍圖》，以分階段評估醫療、住房、社福等方面的承受能力，並設立安老事務司，研究安老產業結構、醫療、老人友善社區等議題。



管浩鳴提出將建議政府制定《人口政策藍圖》。（鄭子峰攝）

倡公布各階段老年人數字 統計收入等資料

管浩鳴接受媒體訪問時表示，香港已逐漸步入老齡化社會，預計2040年65歲以上人口預計超過總人口的1/3，未來社會福利挑戰巨大。他提出將建議政府制定《人口政策藍圖》，以更好分階段評估醫療、住房、社福等的承受能力，需要公布各階段有多少老年人口，並將能力、收入等資料納入統計。

管浩鳴希望政府就安老事務設立最高層次專責架構，舉例「安老事務司」。（黃浩謙攝）

倡設安老事務司研長者醫療、銀髮經濟

一向關注社會福利的管浩鳴表示，若成功連任立法會議員，最希望政府就安老事務設立最高層次專責架構，例如「安老事務司」。他指，該結構可涉獵安老產業結構改變，長者福利之餘也可全面研究醫療、老人友善社區、銀髮經濟等多方面議題。

管浩鳴認可大灣區的資源互聯互通在過去兩年來豐富本港長者養老的可能性，未來可以探討如何對接內地醫保及民政系統，進一步完善安老措施。

