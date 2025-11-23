立法會選舉｜民協呼籲投票選出民生議題代表　推動政策改革

【立法會選舉2025】距離立法會選舉投票還有兩個星期，老牌「民主派」政黨香港民主民生協進會呼籲全港市民積極投票。民協表示，投票是市民不應放棄的權利與責任，容許成員自由決定是否參加理念相近候選人的助選活動。



新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

民協在本月初到廣州與深圳考察安老設施，昨日（11月22日）舉辦簡報會，主席廖成利、副主席李庭豐和司庫譚國橋等成員出席。廖成利表示，民協將就考察發現，向新一屆立法會福利事務委員會提交詳細研究報告。

他同時呼籲市民支持立法會選舉，選出關注民生議題的議員，推動安老政策改革。

11月22日，民協舉辦大灣區安老政策考察團茶聚。（民協提供）

「去投票、去投票、去投票」 廖成利：重要說話要重覆三次

廖成利強調，重要說話要重覆三次，呼籲市民與社區朋友「去投票、去投票、去投票」。民協表示，投票既是行使公民權利，更是為了香港未來發展。

民協舉行大灣區安老政策考察團茶聚，主席廖成利（左一）呼籲市民在12月7日積極投票。（民協提供）

民協在1986年成立，是香港首個參政組織。四年前選舉改制後首次立法會選舉，民協沒有派人參選，但廖成利、譚國橋等多名元老以個人身份支持參加九龍西直選的馮檢基，後者為民協創會成員，2018年退黨。