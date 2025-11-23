立法會選舉｜民建聯三區「內戰」會棄保？　陳克勤：鼓勵開拓票源

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉投票（12月7日）倒數兩周，最大建制政黨民建聯今日（11月23日）舉行選舉造勢大會，該黨26名候選人全部出席打氣拉票。民建聯今次參選名單中有近半「新人」，新界西南、九龍東和港島東三個直選選區分別派出兩人參選，面對黨友互相「𠝹票」的挑戰。外界關注民建聯會否採取「棄保」配票策略？黨主席陳克勤回應稱，鼓勵直選候選人努力開拓新票源，現時不考慮其它選舉策略，「太早決定或呢啲諗法，會令候選人冇咁進取去拉票」。



港島東李清霞、植潔鈴齊打「梁熙牌」

造勢大會下午兩點在中環舉行，逾1500人參加。民建聯今次派出近半新人參選，當中港島東有兩名「女將」李清霞、植潔鈴。兩人均打出黨內港島東現任立法會議員梁熙的名頭拉票。李清霞稱已服務社區22年，希望市民在12月7日「支持我哋5號梁熙嘅團隊」。植潔鈴強調自己是三屆立法會議員助理，由民建聯創黨主席曾鈺成到梁熙任內，一直緊隨民建聯團隊在港島東服務。

四年前立法會選舉，民建聯在十個地方選區均有進帳，各得一個議席，今屆同樣區區有人參選，其中港島東、新界西南和九龍東各派兩人參選，黨友「𠝹票」在所難免。民建聯會否選擇「棄保」，集中選票於某一候選人身上？黨主席陳克勤回應稱，現時所有參選人表現平均，支持率不相伯仲，有鼓勵直選候選人努力開拓新票源，踏出舒適區，獲得更大爭勝機會，強調本階段沒有其他選舉策略。

投票日將至，民建聯主席陳克勤稱現時鼓勵候選人開拓票源，無其他選舉策略。（何夏怡攝）

他又指，選舉情況變化快，「太早決定或呢啲諗法，會令候選人冇咁進取去拉票」，只要候選人做得好，就可以獲得更多選民支持，重申現時不考慮其他策略。

陳克勤笑稱「舉步維艱」 惟對選情有信心

五度參選立法會的黨主席陳克勤，今次競逐連任新界東北地方選區。早前人月底時颱風樺加莎襲港，他在落區視察時左腳受傷，今日仍靠護具上台，笑稱身體上「舉步維艱」，但對選情頗有信心，因為有助選團一起前行。他的政綱包括提升基層醫療服務、保障本地勞工就業、完善住房置業階梯等。

11月23日，民建聯舉辦選舉造勢大會，九龍中立法會議員李慧琼競逐當區連任。（夏家朗攝）

11月23日，民建聯舉辦選舉造勢大會。（夏家朗攝）

現任全國人大常委、九龍中立法會議員李慧琼亦競逐連任，她稱若當選會繼續做好人大和立法會的角色，爭取更多有利國家和香港的政策；地區工作層面，她承諾要求政府落實第二個十年醫院發展計劃、盡快重推租置計劃、打造九龍城區文體旅新地標、推動啟德輕軌盡快上馬及基層置業等。

11月23日，民建聯舉行選舉造勢大會。（夏家朗攝）

今屆立法會共有161人參選，港島東其餘候選人有工聯會吳秋北、新民黨郭浩景、自由黨阮建中；九龍東五名候選人為民建聯顏汶羽與張培剛、工聯會鄧家彪、無黨派陳進雄與梁思韻；新界西南五名候選人為民建聯盧婉婷與郭芙蓉、工聯會陳穎欣、新民黨張文嘉、經民聯莫綺琪；新界東北其餘候選人為新民黨李梓敬、工聯會古偉冰、經民聯鄧肇峰及無黨派黃頴灝；九龍中其餘候選人包括經民聯李超宇、工聯會丘燿誠、無黨派楊永杰、楊諾軒及譚莉儀。

立法會候選人完整名單如下：