立法會選舉｜體演文界論壇談民主　霍啟剛：民主非搭巴士唔係直線

政府今天（24日）舉辦體育、演藝、文化及出版界立法會選舉論壇，兩人競逐一席，由259個體育或演藝界團體選民選出，包括爭取連任的體育、演藝、文化及出版界霍啟剛，以及香港文學館館長羅光萍。



兩人被問到香港如何發展優質民主，霍啟剛批評當年港英政府「忽然民主」，又形容民主不是乘搭巴士、小巴，不是在起點乘搭到終點站，人民生活就更美好，形容「大家唔好諗得咁簡單，唔係一條直線」。對手羅光萍則指，自己可以與霍啟剛同台回答這全港性議題，「就是優質民主體現。優質的民主就是不互相抹黑及攻擊，而是要為香港整體利益著想。」



11月24日，政府舉辦體育、演藝、文化及出版界立法會選舉論壇，出席的包括爭取連任的體育、演藝、文化及出版界霍啟剛，以及香港文學館館長羅光萍。（直播截圖）

體演文界論壇談民主 霍啟剛：民主非搭巴士 唔係直線

論壇上，主持問到最近香港社會各界重温《「一國兩制」下香港的民主發展白皮書》，提到香港回歸祖國，才開啟民主新紀元，體育、演藝、文化及出版界候選人對發展優質民主有何建議？

霍啟剛反問在場人士民主是否等於一人一票，他說1997年後不同歷史階段也有探索香港的民主之路，需要合法、符合一國兩制方針、符合實際需求愛國者治港，以及香港需要的步伐，循序漸進地做，而不是盲目追從。

民主唔係搭綠巴，唔係搭小巴，唔係呢個係起站，我哋搭到終點站，人民生活就更加美好。大家唔好諗得咁簡單，唔係一條直線 霍啟剛

他說，1997年麥理浩（麥理浩實為1971年至1982年港督）赴北京拜訪時任領導人鄧小平，才知道中國決定要收回香港主權，形容當時加快政制改革「忽然民主」，因港督直至1993年才不是立法會主席。

羅光萍：與霍啟剛同台就是優質民主

霍啟剛的對手羅光萍表示，自己四年前任職的傳媒機構刊登了一條非常慎重的稿，就是全國人大表決通過完善選舉制度，香港迎來新局面。

四年後今天，我可以與霍啟剛站在這裡回答這個全港性議題，我認為就是優質民主體現。優質的民主就是不互相抹黑及攻擊，而是要為香港整體利益著想。 羅光萍

抽籤問答環節，霍啟剛回應面對全球電影市場投資下滑，香港如何拓展更大市場。他說政府可提供更多誘因，支持國際大製作團隊來港拍攝有資助及支援，全世界很多地方都有，又說不只是錢問題，有很多不同做法，如香港很多美景可以借出拍攝。

羅光萍被問到如何推動出版界數碼轉型，她引述有聲音指出版業是夕陽產業，但她認為是危中有機，數碼科技領域可以為傳統出版注入新血。政府可以推動電子閲讀，與業界加強互聯及互動，聽取更多業界聲音。