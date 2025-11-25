四中宣講｜中央將加大對港澳政策支持　宣講團促香港加強技術創新

特區政府今日（11月25日）在政府總部舉行第二場中共二十屆四中全會精神宣講會，向社會各界深入解讀四中全會意義。宣講團成員侯建國指出，香港可以通過更好參與和服務國家高質量共建「一帶一路」的戰略部署，在擴大高水平對外開放中發揮更大作用。另一宣講團成員祝衛東則表示，中央將加大對港澳政策支持力度，期望香港把握機遇，在國家發展大局中扮演更重要的角色。一連兩日



特區政府一連兩日舉辦中共二十屆四中全會精神宣講會出席的包括中國科學院院長侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東。圖為11月24日首場宣講會現場。（卓永興FB）

侯建國：香港金融、航運、貿易及專業服務擁顯著優勢

中國科學院院長、黨組書記侯建國在宣講會上指出，香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，在金融投資、航運交通、對外貿易及專業服務等多方面擁有顯著優勢。他就着「十五五」規劃建議，對香港參與和服務國家發展大局提出多個具體建議。

首先，在鞏固金融與貿易中心地位方面，侯建國指出，香港可通過豐富離岸人民幣業務、優化證券市場及開拓海外新基金，促進雙向投資。同時，應建設智慧港口，構建大宗商品交易生態圈，利用與國際貿易規則順暢銜接的監管框架，深化與內地合作，為國家擴大制度型開放探索經驗。

特區政府一連兩日舉辦中共二十屆四中全會精神宣講會，圖為中國科學院院長侯建國在11月24日舉行的首場宣講會上發言。（卓永興FB）

「十五五」規劃建議明確支持香港建設國際創科中心。侯建國建議香港聚焦人工智能、生命健康、新能源、新材料等前沿領域，加強基礎研究和顛覆性技術創新。他強調，應將香港的科技創新優勢與廣東在產業應用方面的優勢結合，推動更多科技成果轉化為現實生產力。他亦提及在調研北部都會區後，對其未來發展充滿信心。

侯建國又建議香港充分發揮對國際人才的吸引力及高等教育的特色優勢，大力推動高等教育國際化，吸引更多海內外優秀青年來港深造，並進一步加強與國際一流高校和科研機構的交流合作，打造高端人才集聚高地。

祝衛東：「十五五」將明顯提升居民消費 促進內需

中央財經委員會辦公室副主任、中央農業工作領導小組辦公室副主任祝衛東則表示，中央對港澳發展一以貫之高度重視和支持，未來對港澳的政策支持力度會更大，範圍會更廣。他希望香港能抓住國家現代化建設的重大機遇，主動對接「十五五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」等國家戰略。

特區政府一連兩日舉辦中共二十屆四中全會精神宣講會，圖為中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東在11月24日首場宣講會上發言。（卓永興FB）

祝衛東指出，「十五五」規劃建議提出到2035年，中國人均國內生產總值（GDP）要達到中等發達國家水平，這意味着人均GDP需較2020年翻一番，此目標的實現將推動中國式現代化再上一個大台階。

「十五五」期間經濟社會發展的主要目標包括全要素生產率穩步提升、居民消費率明顯提高、内需拉動經濟增長主動力作用持續增強、新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化取得重大進展，祝衛東分析，國家將致力於明顯提高居民消費率，促進內需，同時將加強原始創新及關鍵核心技術攻關，推進教育、科技、人才一體化發展。

祝衛東又提到，「十四五」時期，粵港澳大灣區經濟總量已躍上14萬億元人民幣，以不到全國0.6%的土地創造了全國九分之一的經濟總量。成為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。他肯定香港的貢獻與成就，強調中央全力支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位。