立法會選舉｜12.6起多項設施免費開放　陳國基：投唔投票都開放

【立法會選舉2025】距離12月7日立法會選舉2025尚有一星期多，政務司司長陳國基今日（26日）聯同政制及內地事務局局長曾國衞舉行記者會，正式公布有關2025年立法會換屆選舉期間向投票選民派發「心意謝卡」的安排。



陳國基表示，在12月7日投票日，市民投票後會獲得心意謝卡，心意謝卡由生成式AI設計，票面有選舉吉祥物「票箱寶寶」，感謝巿民投票，又寓意全社會一起努力，同創香港未來。至於投票前一日的12月6日，政府會舉辦「選舉繽紛日」，在全港各區舉辦多項活動，詳情會在今日稍後公布，其中亮點是晚上舉行大匯演，有藝人獻技，亦有魔術表演等。多個政府設施亦會免費開放，包括濕地公園、太空館、科學館、藝術館。



第八屆立法會選舉將於12月7日投票，全港不同地區地貼有海報，鼓勵市民積極參與。（廖雁雄攝）

投票前一日舉辦「選舉繽紛日」 晚上有大匯演

陳國基公布，12月6日、即選舉前一日，政府會舉辦「選舉繽紛日」， 多區有多元化活動，迎接選舉，詳情會在今日稍後公布。他表示，當日晚上在西九文化區舉辦《同心．投票．創未來大匯演》大匯演，匯聚各台藝人獻技、有魔術師表演，大型舞蹈表演等。

此外，同日多處會有嘉年華，例如大埔海濱公園舉行公民教育嘉年華，灣仔和北區海濱推出水陸體驗活動等。康文署亦會在六個場地舉辦「選舉樂繽紛」，推出有體育元素互動活動。另外，不同單位會在港九新界舉辦展覽和攤位遊戲，環境局和九巴會在荔枝角月輪街車廠展出古董巴士和電動巴士。八個紀律部隊亦會舉辦活動和開放設施，如開放青衣消防局、西貢大美督和帽山的飛行服務隊的停機坪。

免費開放公眾游泳池、太空館、科學館、藝術館

同時，政府多個部門亦將於12月6日及12月7日，開放設施、提供禮物和優惠。陳國基強調，所有市民都可以享用，「無論投票與唔投票，我哋都係開放」，有關安排希望提高社會對選舉的關心，履行公民責任，營造更良好的投票氣氛。12月6日和7日，免費開放的政府設施包括康文署轄下各游泳池、濕地公園、太空館、科學館、藝術館，而綠在區區會有雙倍的積分。另外，食環署會在不同街市會有宣傳活動，和派發小禮物。

至於消費優惠方面，他指，房委會指定商場、街市、油塘大本營商場，只要消費滿指定金額，可享有額外一小時免費泊車。另外會有多項歷史建築參觀的優惠，如12月6日起，景賢里周六及周日提供免費導賞團。他續指，不少商戶和私人企業已自發宣布選舉日推出優惠等。

未透露公帑開支 稱希望市民留港投票

被問到心意謝卡的印刷數量、推出優惠等公帑開支，陳國基未有透露，強調鼓勵商界提供優惠和方便給選民投票，目的是希望大家積極參與投票，為更好未來製造條件。他指，立法會議員有四年任期，希望議員能反映市民心聲，強調立法會是反映民意的重要機構，與政府合作是非常緊密。他續指，各立法會議員有不同背景、立場和主張，希望市民能選出代表自己聲音的議員，「大家唔好認為所有立法會議員差唔多，大家都係愛國者。」

陳國基表示，政府重視議員意見，第七屆立法會議員提出約1800項修訂案，較上屆多六成，通過法案有約130條，反映立法會和政府合作很重要，他們代表市民意見，政府聽取後優化政策和法案。他指，政府要鼓勵市民參與投票，引起市民關注度。他形容，「立法會選舉係開心日子」，希望市民留在香港投票，使用免費開放設施，「與屋企人享受愉快嘅下午。」