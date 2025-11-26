立法會選舉｜心意謝卡會否用作查公務員投票否？陳國基：沒這必要

【立法會選舉2025】距離第八屆立法會選舉投票日不足兩星期，政務司司長陳國基今日（26日）會見傳媒時表示，將向投票選民派發「心意謝卡」，惟不會用卡片檢查公務員有否投票，「無記名、無冧巴」，但希望公務員支持政府工作，積極投票。



11月26日，政務司司長陳國基會見傳媒，公布選舉投票心意謝卡及活動安排。（洪戩昊攝）

派生成式AI設計心意謝卡 陳國基指謝卡「無記名、無冧巴」

政府計劃在12月7日投票日，向投票市民提供「心意謝卡」。卡片由生成式AI設計，票面有選舉吉祥物「票箱寶寶」，寓意感謝巿民投票，及全社會一起努力，同創香港未來。陳國基被問到會否以卡片作為憑證，檢查公務員投票與否。他表示，卡片本身「無記名、無冧巴」，不能用心意卡證明某人有否投票，「冇呢個必要，都唔會咁做」。

惟他補充會鼓勵公務員投票，因為立法會選舉是政府的重要工作，身為公務員應該支持政府工作：「我哋唔會用心意卡check有冇投票，反而希望佢明白道理先去投票。」

12月6日至7日多活動 含匯演、古董巴展等

政府亦計劃於12月6日及7日舉辦多元活動迎接選舉，包括6日晚在西九文化區舉辦「同心投票創未來」大匯演，匯聚各台藝人及魔術師獻技、大型舞蹈表演；大埔海濱公園舉行公民教育嘉年華、灣仔和北區海濱合推水陸體驗活動、環境局聯同九巴在荔枝角車廠展出古董巴士和電動巴士等，詳情將於今日稍後公布。