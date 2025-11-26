立法會選舉．投票優惠｜周大福派500萬　憑心意卡換K11優惠券$50

立法會選舉將於12月7日星期日舉行，周大福集團宣布，市民憑投票後派發的「心意謝卡」，可於旗下多個業務享用特別優惠，包括K11 MUSEA及K11 Art Mall將於投票日起派發港幣50元的電子消費優惠券，為期一個月，每日名額1,207個。



周大福集團宣布，為響應政府，鼓勵市民在12月7日立法會選舉日投票，市民憑投票後派發的「心意謝卡」，可於旗下多個業務享用特別優惠，優惠涵蓋購物、餐飲及醫療健康服務，共值500萬元。

其中旗下的新世界發展兩大零售地標K11 MUSEA及K11 Art Mall將於12月7日投票日起，推出為期一個多月、總值約200萬元的消費禮遇，市民憑投票後由政府派發的「心意謝卡」，可在K11 MUSEA或 K11 Art Mall 地下禮賓部，換領價值港幣50元的電子消費優惠券，每日名額1,207個。

優惠券使用期由今年12月7日至明年1月22日，凡單一消費淨值滿港幣100元或以上即可享港幣50元折扣優惠，亦可享超過20間餐飲商戶的額外優惠。

其餘優惠包括：

香港會議展覽中心：價值500元的餐飲優惠券（消費滿1,000元可用），共1,500張，總值75萬元

港怡醫院：價值1,000元體檢或醫美優惠券（消費滿2,000元可用），共500張，總值50萬元

周大福人壽：價值1,000元的保費折扣券（指定產品消費滿1萬元可用），共127張，總值12.7萬元

啟德零售館：價值300元的電子消費優惠券（消費滿600元可用），共4,000張，總值120萬元

佐丹奴：購物優惠券（消費滿600元便可獲得100元扣減），共3,000張，總值30萬元

