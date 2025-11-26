立法會選舉．投票優惠｜港鐵商場推抽獎　最高可獲$5萬電子優惠券

立法會選舉12月7日舉行，除港府今日（26日）公布會推出優惠措施鼓勵投票，包括康文署部份設施免費開放、景點門票優惠等，各界投票優惠亦陸續出爐。其中，港鐵宣布港鐵商場會推出「投票有禮」抽獎活動，提供超過三百份由1000元至最高5萬元的港鐵商場電子優惠券，鼓勵市民履行公民責任，參與投票。



港鐵表示全力支持今屆立法會換屆選舉，今日公布將推出多項措施，便利各區的票站人員在投票日清晨前往票站執勤，鼓勵和支持當天值班的員工投票，以及推出「投票有禮」抽獎活動，鼓勵市民履行公民責任，參與投票，共同建設美好未來。

因應選舉事務處延長投票時間安排，港鐵將於12月7日投票日早上提早開出頭班車，大部份綫路將於早上約五時至五時三十分開出，以便利票站人員前往票站，為早上七時三十分開放投票作好準備。

MTR Mobile及港鐵網頁稍後公布商場抽獎相關細則

除了在車站及商場宣傳鼓勵市民積極投票外，港鐵商場亦會推出「投票有禮」抽獎活動，提供超過三百份由一千港元至最高五萬港元的港鐵商場電子優惠券，鼓勵市民履行公民責任，參與投票。詳情須參閱MTR Mobile及港鐵公司網頁稍後公布的相關細則。

持當天投票「心意謝卡」員工可登記參加內部活動 有機會獲公司禮品

此外，持有當天投票「心意謝卡」員工可登記參加內部活動，有機會獲得公司禮品。同時，公司會向員工推廣選舉事務處於上水、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場設立的鄰近邊境投票站，方便在相關地區工作的員工於就近票站投票。

金澤培：提早開出頭班車便利票站人員早作準備

港鐵行政總裁金澤培早前在金報章專欄撰文表示，因應政府延長投票時間，港鐵將在選舉日提早開出頭班車，便利票站人員早作準備，而港鐵會善用站內廣告燈箱及部份出入閘機張貼出選舉的提示資訊，並配合選舉事務處，指引及便利身在內地的登記選民前往邊境票站。

港鐵選舉日會加派人手當值 以靈活調配便利同事投票

金澤培又指，港鐵會積極配合政府選舉安排的部署，鼓勵和支持市民投票，而為鼓勵員工投票，港鐵已透過內部通訊平台、辦公室張貼海報等宣傳選舉，而考慮到部份員工需於選舉日值班，當天會加派人手當值，以作靈活調配，便利同事投票。