選舉專訪｜選委界范駿華自述「冇遠大理想」：冀政策上協助香港

【立法會選舉2025】「佢哋（會計界候選人）九成時間做會計業務，我可能得六成。」第八屆立法會選舉在即，競逐選委界議席的47歲執業會計師范駿華，接受《香港01》專訪時，自述本職之外關注領域廣泛，含國情教育、中國歷史文化、棒球事業，故不去馬會計界和直選。中小企發展最獲范駿華關注，他希望政府透過舉辦更多國際科技展覽、加強向中小企發放創科資訊；國情教育層面，他希望形式多元如辦短片製作比賽，惟避免過度娛樂，「國情教育係好嚴肅嘅話題，尤其國家安全」。



坊間或更熟悉范駿華的母親范徐麗泰，她曾於1997年至2008年擔任臨時立法會及立法會主席。她有否傳授獨門從政秘笈？對此，范駿華笑稱，向母親求助時不拘話題：「屋企人溝通就係咁，喺屋企佢就係阿媽囉。」



11月25日，第八屆立法會選舉選委界候選人、執業會計師范駿華接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

自述「冇遠大理想」 冀改善香港政策

「你可能想問，有什麼特定目標和野心，我直情係冇……我冇咩『遠大』嘅理想。」面對從政理想的提問，范駿華給出了多數政圈新丁不會說的答案。用語直率的他隨後解釋，參選是希望結合自身經驗，在政策上協助香港「做得好啲」。

范駿華計了一筆數，過去近三十年，六成時間做會計師本職，四成時間「做義工」，包括推廣國情教育、中國歷史文化、棒球事業。這也成為他出戰選委界而非直選、功能界別的理由，「唔淨係代表一個業界」。他坦言沒考慮過結果，「保持平常心」，透過參選傳遞理念和學到新知已是進步，又說對選情有信心。

稱國情教育應多樣 惟不應過度娛樂

訪問在位於黃竹坑的勵進教育中心進行，中心成立於2016年，由范徐麗泰、前民政事務局局長曾德成、基本法委員會副主任梁愛詩等聯手成立，以推廣國情及中華歷史文化。范駿華在2019年加入中心理事會，今年6月從母親手上接任理事會主席一職。

過去幾年做好多國情教育、推廣中華文化，覺得政策真係幫得到，先至考慮參選立法會。 范駿華

報名參選當日，他承諾會協助市民了解國情，進而融入大灣區。惟現屆政府已大力推進愛國教育及國家安全，范駿華還有哪些具體方案？

他認同政府已「做得好多」，不過可更多元，不局限於單向傳輸的講座形式，舉例中心舉辦全港校際短片製作比賽，環節包括與警方合作辦反恐演習，令青年學生身臨其境，感受更深刻。不過范駿華指不能過猶不及，過度娛樂化，「國情教育係好嚴肅嘅話題，尤其國家安全」。

范駿華希望籌備大型盛事時，政府可以派出一位聯絡人協助主辦方。（梁鵬威攝）

冀辦體育盛事有「超級聯絡人」牽線

身為註冊會計師的范駿華，將關心中小企和經濟發展列為政綱重點。在香港逐漸向創科轉型的今日，他認為要向中小企提供接觸科技的渠道，舉例港府主辦更多國際科技展覽，並加強資訊發放（譬如設立專門應用程序？）「政府有自己嘅諗法，我哋行政主導，（這些）只是我見到可以做嘅嘢。」

會計師本職和從事國情教育之餘，范駿華在體育亦有涉獵，曾擔任七年半的香港棒球總會會長，若進入議會，就體育事業方面，希望推動提升行政辦事效率。他舉例去年10月舉辦「第二屆世界棒壘球總會（WBSC）五人制棒球世界盃」賽事期間，原本打算設攤位遊戲谷氣氛，但相關部門稱需有賭博牌照，最終作罷。范駿華希望籌備大型盛事時，政府可以派出一位聯絡人協助主辦方，若涉及到跨部門協作可給予提點，加快流程，「即係『超級聯絡人』」。

不認為立會「一言堂」：投票時應解決問題

不少「新丁」會思考，若最終踏上政途採取什麼從政風格，范駿華也不例外，坦言希望提出建設性意見。本屆立法會是完善選制後的第一屆，通過的法案較往屆大大增加，不時被揶揄「一言堂」、「舉手機器」。對此，范駿華指政治本質是雙方持不同意見，若不能完全同意另一方，雙方應該找到中間點，各退一步。

