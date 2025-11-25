選舉專訪｜社福議席三爭一　方富輝冀拓展ESG　朱麗玲倡跨界協作

【立法會選擧2025】第八屆立法會社會福利界議席有三人爭奪，是28個功能組別之褵爭最激烈的。當中，樹仁大學社工系教授方富輝與民建聯葵青區議員朱麗玲，分別以「中立學者」與「務實溝通者」的鮮明形象競選。兩人分別近日接受《香港01》訪問，方富輝強調其中立性有利於與政府建立互信，並倡議設立「科學化意見收集系統」；朱麗玲四年前立法會選舉敗給狄志遠，但今次拿到對方提名，她主打「跨界協作」與「配置業界人手規劃」，冀在經濟穩定後對削減社福撥款作出調整。



社福界另一參選人是香港社會服務聯會行政總裁陳文宜，她婉拒受訪。



方富輝強調「學者中立」 朱麗玲主張「務實溝通」

參選人之一方富輝是樹仁大學社工系教授，問及優勢，他指出，社福界議席素有學者從政傳統，指學者的中立身份是其關鍵優勢。他強調：「我們不是受政府資助，我也沒有政黨的背景，所以比較能夠持平客觀去看不同的事情。」

他認為，這種中立性有助於與政府、不同機構等各方持份者「建立一些互信的關係」，從而更有效地推動政策。另外，他強調自己擁有超過27年前線社工經驗，熟悉精神健康、更生人士、殘疾人士等議題。

另一參選人朱麗玲是註冊社工，目前擔任葵青區議會議員，在2021年立法會選舉時敗於狄志遠，但本次獲得其提名。她指自己從2011年成為註冊社工，擁有十幾年業界經驗、長期關注跨境養老議題，強調以「務實」態度推動業界發展，並將利用其豐富的議會及跨界別合作經驗，擔任業界與政府之間的溝通橋樑。

她認為自己的優勢是有區議會經驗，以及跟業界同工聯繫緊密，「在這方面應該可以跟政府溝通，將大家的聲音帶進去」，承諾當選後將會全職做議會工作。

方富輝：發生問題就指責社工不公道

方富輝就參選政綱提出幾個重點，首先，方富輝認為最重要的是「作為社工代表，說好社工故事，提升社工福祉」。他指出，近年來，同工在服務需求上升、監管文書繁重與削減撥款的雙重壓力下，變得「洩氣」，甚至有同工出現精神健康問題。

此外，他認為社會一發生問題就指責社工「對我們整個行業是不公道的」，直言「有些慘案不是人可以控制的」。

他希望能利用學術界的客觀和科學性，為業界建立一個「科學化的意見收集系統」，從全港三萬名社工中按比例抽樣，建立一個具代表性的諮詢群組。「當有任何政策諮詢的時候，就可以很快拿到一些有代表性的意見。」

另外，他希望開拓「ESG」（環境、社會及管治）新資源，幫助企業將資源銜接到有需要的社群，他認為環保事業與社福界息息相關，因極端天氣和自然災害下，「受害的一定是窮人」。

朱麗玲：長遠探討設立「專科社工」認證機制

朱麗玲提出三大政綱重點，包括因應人口轉變調整服務、進行社福界人手規劃，以及加強跨界別協作。「政府服務檢視排期，每年排幾個，做的速度未必很快」，例如一個地區內興建一棟公屋或過渡性房屋，人口就會突然激增，導致社區服務資源不足，「精神健康綜合社區中心（ICCMW）最近的服務評測已經是2010年」，但她指因為服務範疇多，這個時間是「正常的、普遍的」。對於人口老齡化問題，她表示將積極推動社工培訓，將科技融入前線服務，做管理評估。

在業界長遠發展方面，朱麗玲提出探討設立「專科社工」認證機制。她以醫生專科化為例，認為資深社工在特定範疇累積豐富經驗後，應有相應的專業認證，以提升專業性與職業階梯。但她強調，此事「先要有共識」，需先廣泛諮詢業界。

至於跨界協作，她表示社福界現已不僅限於傳統福利服務，與醫衛局、房屋局、文青局的合作機會大增，例如過渡性房屋、關愛隊，未來將繼續推動合作。此外，她主張通過加強與醫療界的協作增加健康服務人手。

作為「香港社福界心連心大行動」的秘書長，她在政綱中提出「推動大灣區社福合作項目」，要求檢視跨境養老醫療、藥物、福利的銜接機制，以及考慮開拓大灣區復康的方面。她認為推動大灣區養老並不是推卸責任，而是「給老人多一個好的選擇」。至於改善香港院舍方面，她指需要看土地供應和私人院舍數量。

方富輝指出，現在社福機構不同的項目都有不同的資助者，其中有資源重疊不能共享的問題，希望在這方面擴寬彈性。（黃寶瑩攝）

方富輝：線上與面對面結合更有效率

被問及如何評價過去四年社福界議會工作時，方富輝婉轉表示，狄志遠更習慣以過去經驗，用面對面方式諮詢和聊天，但他認為，現在用線上方式與面對面方式結合可能更有效率，「他在他的角色，有自己的考量，我不在那個位置的時候評判不是很公道」。

對於行政立法關係的展望，他相信「政府官員本意100%是想為市民好」，但常面臨執行力度、效用檢視不足的問題。因此，社福界的角色是成為政府的「partner（夥伴）」，透過提供紮實的民意與數據，「給多一些理據」去爭取資源，並讓良好的政策意圖能有效落實，避免政策與執行脫節。

方富輝承諾，若當選，他在議會內將堅定代表社工專業，絕不「放淡」身分。「每一個議案，我都一定是用社工的角度去想。」

朱麗玲強調自己一定會以「業界聲音為依歸」，指自己未來的議員形象「不是高高在上的」，而是「務實」。（梁鵬威攝）

朱麗玲：希望爭取停止削減撥款

朱麗玲作為民建聯成員，不認為政黨背景與業界利益有衝突，強調民建聯是「跨階層」政黨，同樣以民為本。若當選，她承諾會全職履職，並持續走訪機構收集意見。她認為理想的行政立法關係應是「專業、高效、務實」，並進行「良性的互動」，在監察政府的同時，也能有效推動政策。

至於如何評價上一屆立法會的工作，朱麗玲指過去處於經濟低位，因此政府決定削減社福撥款，「但接下來可能慢慢好轉，有望有盈餘」，希望到時能爭取社福撥款「解凍」和停止削減。「服務使用者提供的服務不能削減」。