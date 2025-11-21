選舉專訪｜公院前線憂新收費混亂　林哲玄倡綵排梁禮賢冀增解說

【立法會選舉2025】公營醫療新收費將於明年1月1日元旦起實施，料將是新一屆醫療衞生界立法會議員面對的首要挑戰。兩名候選人周二（18日）接受《香港01》訪問，競逐連任的林哲玄提及，不少市民仍未熟悉新收費，有前線醫護擔心屆時會造成混亂，加重其負擔，他建議醫管局向醫護人員提供綵排或課堂，以助他們適應。



另一候選人梁禮賢指出加價難以避免，惟擔心屆時病人或會遷怒於前線醫護，建議當局應向市民加強解說，同時相應增加其他配對服務，如夜診服務等。



競逐連任的立法會選舉醫療衞生界候選人、外科醫生林哲玄提倡分層資助，將資源用於有需要的病人。（鄭子峰攝）

林哲玄續爭取連任：有部份目標今屆任期尚未達成

外科醫生林哲玄自2022年起擔任醫療衛生界立法會議員，是次選舉將競逐連任。談到參選原因，林說今屆任期有部份目標尚未達成，其中在推動基層醫療發展方面，他期望更多公立醫院病情穩定的病人，可轉到家庭醫生診治，又稱目前情況仍是「家庭醫生可以做嘅無得做，公立醫院就做到透唔到氣。」

他表示，雖然政府於2023年推出慢病共治計劃，但計劃屬於預防性，而非治療性，無法即時減輕醫院負擔。他提倡建設社區醫療網絡，將病人轉至家庭醫生。

市民不熟悉新收費 前線醫護須加強解說 憂醫患有矛盾

公營醫療新收費將於明年1月1日起實施，料將是新一屆醫療衞生界立法會議員面對的首要挑戰。林哲玄說，醫護界擔心市民仍未熟悉新收費、或不知自己是否符合醫療費用減免資格，前線醫護要加強解說，不但加重其負擔，更有可能引起矛盾，影響醫患關係。他建議醫管局增設軟件，讓市民查閱是否符合減免資格，同時向前線醫護提供綵排或課堂助其適應。

明年急症室將採用二級制收費，非危殆及非危急病人收費將由180元上調至400元。林哲玄指「若急症室再畀貴啲，唔止400蚊，一定俾人鬧」。他提倡分層資助，將資源用於有需要的病人，又認為社會是時候重啟設立醫療儲蓄戶口的討論，而該戶口可用於公營醫療服務。

梁禮賢：當局應向市民加強解說 擴大社區醫療公私營協作

另一候選人、放射科醫生梁禮賢稱，即使公營醫療收費上調，政府對公立醫院資助率仍高達九成，加價難以避免。他認為當局應向市民加強解說，同時相應增加其他配對服務，例如增加夜診服務。

他提倡深化自願醫保計劃，包括研究推出針對中低收入市民的保費補助計劃與稅務優惠，提升醫保覆蓋率，讓更多市民能夠負擔優質的私營醫療服務。他亦提出擴大社區醫療公私營協作，如增撥資源擴展慢病共治計劃，吸引更多家庭醫生積極參與；同時推動中醫和專職醫療融入基層醫療體系。此外，同時身兼傷殘人士協會主席和殘奧副會長的梁禮賢稱，關注殘疾人士及精神復康議題。

立法會選舉醫療衞生界候選人、放射科醫生梁禮賢關注跨境醫療宣傳目前不受規管的情況。（鄭子峰攝）

梁禮賢稱首要推動跨境醫療宣傳規管工作 設立罰則

談及倘若當選的首要工作，梁禮賢關注跨境醫療宣傳目前不受規管的情況，尤其是牙醫方面，「香港醫療機構廣告嘅宣傳規管好嚴謹......當我哋連廣告套餐都小心用嘅時候，內地係大賣特賣，咁樣好唔公道。」林哲玄亦表示，網上充斥誇張失實的廣告，舉例有境外牙醫聲稱「即日搞掂」，惟在本地牙醫的角度而言，該做法危險。兩人均稱會推動修例，介定跨境醫療宣傳行為。

兩人均稱香港納入內地集體採購藥物機制 影響獨立關稅地位

近年本港有病人北上買藥，尤其是罕見病藥或癌症藥，港深兩地標靶藥售價差別可高達十倍。被問到會否建議將香港納入內地集體採購藥物機制，以降低藥價？兩名候選人均憂慮此舉或影響香港的獨立關稅地位，其中梁禮賢認為兩地可作協商，「如果係香港應用到，就一定係好事。」

林哲玄則提到本港目前面對兩個問題：安全網太闊，但申請昂貴治療或藥物資助的門檻太高。他認為當局可向有需要病人，包括中產家庭提供資助；又鼓勵科研，透過研發新藥，降低舊藥物售價，「特首話要精準扶貧，但其實唔只貧你先要扶貧，有些人真係有需要，但再落去會病到貧，所以貧之前要幫佢。」