宏福苑大火災︱鄧炳強：警方最快今日進入樓宇調查　料需時3至4周

宏福苑周三（26日）發生五級大火，導致多人死傷，警方早前拘捕涉事工程公司兩董事及一工程顧問。保安局局長鄧炳強今日（28日）表示，警方已準備動員最大資源進入大廈蒐證及調查，料最快日內可安排警方進入部份樓宇調查，預計整個調查時間需要3至4星期。



保安局、消防及警方11月28日會見傳媒。（廖雁雄攝）

大埔宏福苑五級火，保安局局長鄧炳強（右）於11月28日下午交代最新救援及調查情況。（黃學潤攝）

鄧炳強表示，警方已就事件拘捕3名52至68歲男子，分別為工程公司兩董事及一工程顧問，現正尋求律政司緊急法律意見。他指出，政府極度重視火災，已準備好全方位蒐證調查，相信今日已可安排警方進入部份樓宇調查，預計整個調查時間需時3至4星期。警方將與消防處緊密合作，組成專案小組進行聯合調查。

鄧炳強表示，警方已就事件拘捕3名52至68歲男子，分別為工程公司兩董事及一工程顧問，現正尋求律政司緊急法律意見。（廖雁雄攝）

保安局、消防及警方11月28日會見傳媒。（廖雁雄攝）

署理警務處處長簡啟恩預計，搜查行動及蒐證工作會有一定挑戰，根據消防同事提供的資料，現場有部份的範圍溫度仍然超過攝氏200度，警方需要等待降溫後才能進場。

警方完成蒐證後 可逐步解封大廈

另外，火災後大廈內環境惡劣，不少物品倒塌，導致搜索的空間非常狹窄。為了讓受影響的市民可以進快回到住所，將分階段解封各幢涉事大廈，即每完成一幢大廈的蒐證之後，警方立刻會解封那座大廈，冀讓市民盡快回到他們的住所了解情況，以及善後。