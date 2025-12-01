宏福苑火災｜改稱棚網不合格　鄧炳強解畫如「草率」僅得合格樣本

政府今日（1日）公布，大埔宏福苑四座大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準，懷疑有人把不合格棚網混入合格的棚網，以魚目混珠。



保安局局長鄧炳強上星期五（28日）曾表示棚網合乎要求，事隔三天更改說法。被問到是否早前調查有疏忽，他表示違法人士將合標準的棚網放在大廈最低處、最易檢取樣本的地方，「等你如果『草率』嘅話就淨係可以攞到啲合格嘅標本」。他解釋當日取樣時火熱猛烈，只能在未被波及的大廈地下位置檢取樣本，而最新一輪樣本需要出動消防員「爬出去」檢取。政務司司長陳國基則形容有人處心積慮犯案，將不合標準棚網安裝在僅消防員能及之處，從而逃避政府嘅檢測。



大埔宏福苑四幢大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準。（資料圖片/廖雁雄攝）

保安局局長鄧炳強上星期五（28日）曾表示宏福苑棚網合乎要求，事隔兩天更改說法。（何頴賢攝）

宏福苑發生大火後，保安局局長鄧炳強上星期五（28日）曾表示初步研究發現大廈棚網合乎要求。到今天，他說這個結果與消防員、專家及大眾觀察並不一致，於是政府再抽取樣本化驗，發現有7個未達阻燃標準。

記者：曾稱棚網合乎要求，是否調查有疏忽？

鄧炳強：如「草率」只可取得合格標本

事隔三天改口，鄧炳強被問到是否當日調查有疏忽。他強調於27日凌晨抽取樣本時，宏福苑火勢仍然十分猛烈、「燒得好緊要」，只能派人在未被波及的宏志閣地下位置檢取。

違法嘅人將啲合法嘅（棚網）擺喺最低、最容易攞到嘅地方，等你如果『草率』嘅話就淨係可以攞到啲合格嘅標本。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強表示於11月27日凌晨抽取樣本時，宏福苑火勢仍然十分猛烈、「燒得好緊要」，只能派人在未被波及的宏志閣地下位置檢取棚網樣本。（資料圖片）

檢取20個樣本需派消防員爬到外牆

當火勢受控後，政府再派人在8幢大廈檢取20個樣本，涉及高、中、低層位置，抽取的位置較難觸及。

唔單止係平時開隻窗就剪到嘅地方，而係去一啲平時好難攞到檢測標本，甚至乎係我哋消防嘅同事要爬出去先攞到樣本嘅地方。 保安局局長鄧炳強

當中7個樣本未合阻燃標準，他形容「隨手」可以取到的樣本，合格率則較高，懷疑有人將不合標準棚網混入使用。

保安局局長鄧炳強上星期五（28日）曾表示宏福苑棚網合乎要求，事隔兩天更改說法。（何頴賢攝）

陳國基：不合標準棚網放在僅消防員能及之處

警方及廉署至今已拘捕11名人士，涉及屋苑大維修工程。政務司司長陳國基批評他們手法非常蠱惑，將合標準及不合標準的棚網一同使用，並把不合格的棚網放在消防員才能去到的地方，以逃避政府檢測。

將啲唔合標準嘅擺喺一啲只係消防員先至去到嘅地方，用呢個方法嚟逃避政府嘅檢測。我可以話呢啲係處心積慮去犯案，呢樣非常可恥，我都借呢個機會，強烈譴責涉案人士，因為只係為咗蠅頭小利害死咗咁多條人命。 政務司司長陳國基

大埔宏福苑四幢大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準。（資料圖片/夏家朗攝）

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，現場變成一個花海，有人合拾願逝者安息 。（廖雁雄攝）