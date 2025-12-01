宏福苑火災︱棚網不阻燃記者問抽查疏忽　湯家驊反問傳媒提問水平

大埔宏福苑火災，政府今天（1日）推翻三日前稱棚網樣本達到阻燃要求的說法，指最新抽取四幢大廈20個樣本，發現有7個樣本不合格。保安局局長鄧炳強表示樣本「係好難攞到」，違法的人混入合格的棚網魚目混珠「如果『草率』嘅話只攞到合格標本。」早前質疑棚網檢測結果的議員田北辰希望政府再次汲取教訓，若當天非全面檢測，何必徒增矛盾。



有記者關注執法人員未能偵破有人魚目混珠是否抽查「有所疏忽」，引起本身是大埔居民的行會成員湯家驊的注意，稱「這類問題背後心態實是令人憂慮部分傳媒之專業水平是否足夠。有人犯了法成功暫時隱瞞犯法行為，令執法者未能即時偵破是執法者之錯？」有網民留言撐記者正常提問：「真的是『暫時』隱瞞犯法行為？沒有發生今次災難，就是『永遠』隱瞞犯法行為。」



政府推翻棚網合格說法 7棚網樣本未達標

政府今日（1日）公布，大埔宏福苑四幢大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁閣高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準。上周五稱棚網達到阻燃要求的保安局局長鄧炳強今日表示，這次抽取的20個樣本「係好難攞到」，又解釋上周五（11月28日）公布唯一抽取標本合格的原因：「違法嘅人將啲合法嘅（棚網）擺喺最低最容易驗嘅地方，等你如果『草率』嘅話只可以攞到啲合格嘅標本。」

+ 4

政府發現較易取得的棚網合格率較高，難取到的棚網則不合標準，懷疑有人將不合標準的棚網混入合格的使用。至今警方及廉署拘捕11名人士，廉署形容有人涉嫌使用不合標準的棚網魚目混珠，把合格的棚網安裝在棚腳。政務司司長陳國基則形容是處心積慮、「有晒計劃去做」。

湯家驊

棚網未阻燃記者問抽查疏忽 湯家驊反問傳媒提問水平

有記者關注執法人員未能偵破有人魚目混珠是否抽查「有所疏忽」，引起行會成員湯家驊的注意，在Facebook表示「這類問題背後心態實是令人憂慮部分傳媒之專業水平是否足夠。有人犯了法成功暫時隱瞞犯法行為，令執法者未能即時偵破是執法者之錯？」

他質疑為什麼暗地裏譴責執法者，卻不去追究犯法者，「這是什麼邏輯、什麼常理、什麼社會公義？」他稱政治立場主導一切是非對錯的思維，正蠶食社會穩定與和諧，增加社會分化和矛盾，形容希望大家理智對事，不要被別有用心的人破壞社會得逞。

宏福苑棚網未阻燃記者問抽查疏忽，湯家驊Facebook反問傳媒提問水平。（湯家驊Facebook）

網民留言撐正常提問：沒發生災難就是「永遠」隱瞞犯法

多名網民在湯家驊Facebook留言，提出另一觀點，「真的是『暫時』隱瞞犯法行為？沒有發生今次災難，就是『永遠』隱瞞犯法行為」、「正常提問，在垂手可得的位置用堅料，抽查合格。政府在宏福苑高中層取樣，才揭發用流料」、「災難發生人人急切知道真相」、「阿湯大狀道高一尺魔高一丈就係要個政府去捉囉」。