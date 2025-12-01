宏福苑火災．賑災最新｜續加碼捐現金物資　支付平台募善款逾2億

大埔宏福苑五級火災造成最少151人死亡，一方有難，八方支援，目前已有大量來自香港、內地及海外的企業宣布捐款支援災民，部份更公布加碼捐款或贈送物資，也有電子支付平台開送募款專區，以AlipayHK為例，截至12月1日晚上，募得善款總額逾兩億元。各界捐助行動將持續更新。



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡（Reuters）

香港迪士尼捐1000萬元現金及物資

香港迪士尼周一（1日）公布，已捐出超過1,000萬港元現金及物資。捐款將撥予4間非牟利機構，包括保良局、香港青年協會、香港紅十字會及香港聖公會福利協會，特別為受火災影響的兒童及家庭提供緊急援助、臨時住宿、情緒輔導及復元項目。

其他支援行動包括協助其他非牟利機構、動員迪士尼義工持續參與援助、支援受火災影響的數名演藝人員及家人提供住宿及支援、向員工提供24小時熱線提供情緒輔導及其他服務等。

截至12月1日晚上約8時半，善款總額已升至逾2億元（$204,865,499）。（APP截圖）

AlipayHK捐1000萬元 募善款總額逾兩億元

螞蟻集團早前公布，與旗下企業AlipayHK捐贈1000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作，並透過AlipayHK開設捐款專區頁面，不設手續費用。

AlipayHK昨日（11月30日）公布，「大埔宏福苑援助基金」支持港府基金和15個慈善機構專項計劃的捐助，善款總額已超過1.8億港元，超過42萬人參與。而截至今日（12月1日）晚上約8時半，善款總額已升至逾2億元（$204,865,499）。

京東物流運送救援物資抵達指定位置。（京東集團圖片）

京東佳寶超市提供的熱食在各庇護中心發放。（京東集團圖片）

京東集團追加價值逾3000萬元人民幣物資

京東集團早前公布，在火災發生後，立即運送救援物資及熱食等送往災區。其後集團再宣布追加價值超過3,000萬元人民幣的物資，包含災民所需的應急生活物品、重建所需的裝修及家用品等，將按照實際所需，按重建進度，通過京東的供應鏈體系，送往政府及居民手中。

城巴及漢思集團捐款150萬元 非專營巴士車隊候命支援

城巴及其股東漢思集團早前表示，對於事件表達極度哀痛，對遇難者表示沉痛哀悼及對受災居民及其親友致以最深切慰問，將向「大埔宏福苑援助基金」捐款150萬港元，並已啟動內部募捐活動，呼籲及鼓勵同事伸出援手。

城巴又指，與政府部門保持緊密聯繫，向災民提供最大支援，預留非專營巴士車隊資源候命，按當局需求提供免費交通接駁服務。而城巴愛心隊也總動員提供義工援助，與非牟利機構攜手，協助大埔居民渡過難關。

Keeta員工組成義工隊，於現場協助派發免費餐食。（Keeta圖片）

Keeta夥拍「袁記雲餃」，向大埔災區義贈合共3,000份餐食。（Keeta圖片）

Keeta與袁記雲餃派3000份餐食 提供2300個免費「尿袋」

美團旗下的Keeta早前聯同連鎖餐飲品牌袁記雲餃，由11月28日起，一連三日向大埔臨時安置中心免費捐贈共3000份餐食。考慮到災民涉及不少長者，因此特意準備較易咀嚼的餃子及雲吞為主，取代傳統飯盒，所有膳食由Keeta負責配送，並由員工組成的義工隊協助派發。

此外，Keeta早前已第一時間啟動緊急援助機制，捐款500萬港元支援居民，協助災後社區恢復工作，並立即緊急調動免費「尿袋」至大埔應急，合共2,300個「尿袋」及400部充借點，已陸續放置在居民的安置點附近。

WeChat Pay HK港幣錢包慈善平台捐款步驟。（資料圖片）

騰訊公益慈善基金會已累計捐款3000萬港元

WeChat Pay HK公布，已第一時間在11月28日開設「大埔宏福苑援助基金」捐款頁面，用戶可透過「轉數快識別碼」或「銀行戶口」直接轉至政府援助基金戶口。

捐款專區更匯集9個慈善項目，包括仁濟醫院、仁愛堂、香港公益金、香港聖公會褔利協會、保良局、九龍樂善堂、善導會、東華三院、博愛醫院等，WeChat Pay不收取任何行政費用或手續費，善款全數轉交相關機構。

此外，騰訊公益慈善基金會已累計捐款3000萬港元，而內地的騰訊公益平台亦開設「支援香港賑災送暖」捐贈專區，讓心繫香港的內地民眾也可通過人民幣錢包捐款。

DFI零售集團捐1000萬元現金及500萬元物資

DFI零售集團早前公布，向所有受大埔火災影響的居民致以最深切的慰問，為履行協助弱勢族群的承諾，已與政府及救援夥伴合作，調動DFI零售集團及其旗下各品牌的資源與力量，至今已捐贈1,000萬港元現金及500萬港元物資，用於援助災民及廣泛的救援工作。