宏福苑火災｜選舉論壇明起復辦兩日八場 周六「繽紛日」取消
撰文：文維廣
出版：更新：
【立法會選舉2025】行政長官李家超今日（2日）宣布，第八屆立法會選舉投票日在12月7日如常舉行。政務司司長陳國基今日下午見記者公布未來數日選舉相關活動安排，其中「愛國者同心治港」選舉論壇將恢復，在明日與後日連續兩日舉辦剩餘的八場功能界別論壇，每日四場，至於原定12月6日舉行的「選舉繽紛日」則會取消。
陳國基：新一屆議員盡早履職助火災善後
陳國基表示，新一屆議員盡早履職會更快更有效推進宏福苑火災善後支援，法例改革等工作。他指出，上周三火災後即時暫停8場功能界別選舉論壇，當時希望選舉各界聚焦救災，隨着投票如期舉行，論壇亦會恢復，但會作出調整，適當加入候選人對災後處理的意見。
特區政府牽頭主辦的「愛國者同心治港」論壇，還有八場功能界別論壇未舉行，分別為飲食界、人大政協及全國性團體代表界、鄉議局、漁農界、保險界、航運交通界、教育界及法律界。明日與後日將連續兩日恢復舉辦，每日四場。
保留資訊性活動 繼續派發心意謝卡
另外，政府不會在12月6日舉辦繽紛日，但會保留資訊性活動，免費開放政府設施及部門提供的優惠也會繼續，包括漁護署濕地公園、公眾遊泳池、太空館等。選民投票後繼續派發心意謝卡。
陳國基呼籲選民關注火災善後同時積極投票，選出新一屆立法會議員，與政府一起推動經濟民生，包括大埔火災復常工作。
