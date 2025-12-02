宏福苑火災｜設「獨立委員會」查施工監督疏忽　李家超：追責到底

大埔宏福苑火災造成至少151人死亡。行政長官李家超今日（2日）宣布，為防止同類悲劇再發生，了解起火原因及刑事調查的同時，主動公布會成立由法官主持的獨立委員會，審視事故及迅速蔓延的原因，向政府提出建議協助改革，承諾全面公開報告。他要求就今次事件調查到底，認真改革，化悲憤為改革力量，不論涉及任何人都問責到底，追責到底。



至於「獨立委員會」是否按照《調查委員會條例》設立的「獨立調查委員會」，即有法定傳召權及調查權，李家超在記者會上未有提及，《香港01》正向特首辦查詢。



特首李家超宣佈將成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延等相關問題，會研究工作範圍。另外12月7日立法會選舉如期舉行，他指立法會議員是政府重要的改革伙伴，讓新任立法會議員以修例及撥款幫助災民。（廖雁雄攝）

李家超：施工、監督嚴重疏忽 八大環節失誤要改革

李家超出席行會前見記者，主動公布未來調查方向。他說，大火反映維修建築工程，從施工到監督嚴重疏忽，多個環節出現失誤，要提出系統性改革。

調查方向包括：第一，樓宇維修工程施工安全要求、標準、監督、日常維護制度；第二，工程環節有否不適當相連利益、角色衝突、合謀串聯的系統問題；第三，維修工程用料清單是否全面，檢測是否有效；第四，各環節監管人員角色的承擔，包括政府及授權負責的專業人員；第五，大廈涉貪圍標招標問題；第六，大廈消防系統運作有效運作的監督問題；第七，大火的相關責任；第八，法律懲罰的足夠性。

有市民12月1日早上續到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，他們眼前的大廈，火災之後如同廢墟。（夏家朗攝）

設「獨立委員會」法官主持調查工作 向政府提出建議報告

李家超指刑事調查、火因調查進的時，為防止同類悲劇發生，會成立法官主持的獨立委員會，審視事故及迅速蔓延的原因，會請司法機關邀請一名法官主持委員會工作，研究詳細工作範圍，並會研究協助委員會高效運作，提供支持盡早完成工作，向政府提出建議報告，協助深化改革。

12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

不論涉及任何人都一問到底、追責到底

至於早前已公布成立的調查及規管工作組，李家超指正馬不停蹄徹查真相、追究責任、為死者討回公道，消防處牽頭的跨部門專組調查起火原因；至今警方拘捕13人涉誤殺；廉政公署拘捕12人，發現裝修工程涉舞弊，有預謀用不合規圍網與合規圍網魚目混珠，工程動用大量易燃發泡膠也是火勢蔓延的關鍵原因，希望警方及廉政公署聯合調查早日完成，盡快提控到法庭。

同時，李家超指要調查其他關聯人士，將所有需要負責的人都繩之於法，要求調查到底，認真改革，化悲憤為改革力量，打破利益藩籬，不論涉及任何人都一問到底，追責到底，讓真相水落石出，讓公義得到伸張，讓逝者安息及生者安心。