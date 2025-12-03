宏福苑火災｜民建聯有候選人宣傳品「甩走」黨徽　當事人親解畫

大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷。今次屋苑大維修工程由上一屆業主立案法團通過，曾任該屆法團顧問的區議員黃碧嬌受輿論壓力，有網民將矛頭轉向所屬政團民建聯，該黨形容網上輿論抹黑打擊選情。最近民建聯新界西南候選人盧婉婷不少橫額或宣傳單張，被發現無印上民建聯的黨徽或字樣。



盧婉婷回覆《香港01》查詢時指，部分「孖頭」宣傳品的地區拍檔並非民建聯成員，故印載海報時不會印上民建聯的字樣，避免外界誤以為該地區拍檔是民建聯成員。至於有一款盧婉婷「單頭」海報也無民建聯字樣，她指是印刷出錯，今日（3日）稍後時間會換走。



盧婉婷橫額無民建聯字樣。（網上討論區圖片）

盧婉婷地區拍檔「孖頭」海報無民建聯黨徽。製作及發布日期是12月1日。（選舉事務處）

地區拍檔「孖頭」海報無民建聯黨徽 盧婉婷：避免誤會

綜合選舉事務處網頁，以及網上討論區的圖片，新界西南選區民建聯候選人盧婉婷的宣傳海報或橫額，不少無印上民建聯黨徽或字樣。宏福苑火災11月26日發生，部分無民建聯黨徽的宣傳品是12月1日及2日製作及發布。

盧婉婷地區拍檔「孖頭」海報無民建聯黨徽。圖為與潘志成的傳單，12月2日發布。（選舉事務處）

盧婉婷接受《香港01》查詢時表示，海報有不同款式，部分地區拍檔並非民建聯成員，故兩人「孖頭」的海報不會印載民建聯字樣，避免外界以為該地區拍檔是民建聯成員。

盧婉婷「單頭」橫額無民建聯字樣。製作日期是11月24日，發布日期是12月1日。（選舉事務處網頁）

「單頭」橫額無民建聯字樣？ 盧婉婷：印刷出錯、會改

翻查選舉事務處網頁，盧婉婷部分「單頭」海報亦無民建聯字樣，製作日期是11月24日，早於宏福苑火災。

盧婉婷解釋稱是印刷錯誤，會修改，最近義工們亦忙於參與災後處理，今日稍後時間會處理。她稱，自己加入民建聯多年，就算部分海報無印載民建聯字樣，大家都知道她所屬政團是民建聯。

立法會新界西南候選人還有民建聯郭芙蓉、工聯會陳穎欣、新民黨張文嘉、經民聯莫綺琪。