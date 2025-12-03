宏福苑火災．拆局｜汲取倫敦大火調查教訓　香港應少走彎路錯路

香港大埔宏福苑火災已造成156人死亡，仍有數十人失蹤。特首李家超指出「多個環節出現失誤，要進行系統性改革」，並已責令成立獨立委員會，「審視事故起火和迅速蔓延原因及相關問題。李家超表明，會協助委員會高效運作，儘早完成工作，向其提出建議及報告，助力深化改革。



對比2017年6月14日英國倫敦格倫菲爾大廈火災英國政府成立了格倫菲爾大廈火災獨立調查（Grenfell Tower Inquiry）委員會，調查進程因多重程序問題嚴重延遲。香港此番成立「獨立委員會」，政府提供調查所需資料和其他支持，顯然是自上而下的部署。



大埔宏福苑五級火災至今造成至少156人死亡，焚毀7座大廈。（梁鵬威攝）

格倫菲爾大廈火災調查受困程序及法律問題

倫敦格倫菲爾大廈火災造成72人死亡，是英國二戰以來最嚴重的火災悲劇。隨後英國政府成立了格倫菲爾大廈火災獨立調查以及相關的刑事調查。然而，調查進程確實因多重程序和法律問題嚴重延遲，引發受害者家屬和公眾的強烈不滿。

首先是獨立調查與刑事調查的衝突。獨立調查是公開調查事件原因和責任，而刑事調查（由倫敦員警廳主導）旨在追究可能存在的刑事責任。兩者在證據使用上存在衝突：刑事調查要求證據符合刑事訴訟標準，部分證據可能不宜公開，以免影響未來的司法公正。而獨立調查需公開聽證，但證人可能因擔心刑事起訴而拒絕作證或援引「不自證其罪」的權利（根據《2005年調查法》第22條），導致關鍵證詞缺失。

2017年6月倫敦Grenfell Tower大火，71人失去性命。（資料圖片）

其次，姑且不說調查涉及大量建築材料測試、消防安全系統評估等，這些技術分析耗時極長，由於涉及的責任方，如建築承包商、材料供應商、地方政府等通過法律團隊拖延提交檔或質疑調查範圍，導致進度緩慢。

官員涉淡化責任 通過程序手段拖延調查

再有就是調查初期聚焦於火災直接原因，但後續迫於公眾壓力，將社會、經濟、種族因素（如地方政府對低收入移民社區的態度）納入「調查」範圍，導致工作量大幅增加。說白了，就是訴求凌亂，沒有統籌規劃。

當然還有政治與官僚阻力。火災暴露了英國建築安全監管的長期失靈，涉及地方政府、消防部門、住房政策等多方責任。部分官員被指試圖淡化自身責任，通過程序手段拖延調查。冗長的獨立調查耗費巨額公共資金，截至2023年已超過1億英鎊。

獨立調查耗近8年拖累刑事檢控 「正義延遲」受質疑

各方凌亂的線頭導致英國這場火災調查於2017年9月14日展開，一直到2025年2月26日，最終調查報告才公布。由於倫敦警方的刑事調查需等待獨立調查的部分結論，以避免證據污染，兩者進度不同步，又導致刑事起訴遲遲未啟動。2023年，警方才宣布預計在2026年後才可能提出刑事指控，進一步引發公眾對「正義延遲」的憤怒。

12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，宣布成立獨立委員會審視宏福苑火災成因，從速追尋真相。（廖雁雄攝）

這場悲劇的調查進程正是制度性拖延的典型案例。香港成立獨立委員會調查宏福苑火災，相信也會借鑒他山之石，少走彎路錯路。災難的造成當然非常複雜，也牽涉甚廣，但無論如何，都希望獨立委員會的調查結果不會讓社會期待太久。