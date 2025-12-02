大埔火災｜李家超設獨立委員會快速尋真相　與以往有何不同

大埔宏福苑五級大火燒痛了全港市民的心，也無情地揭示了香港在城市安全管理上長期積存的深層次問題。行政長官李家超今日（12月2日）宣布將成立一個由法官主持的獨立委員會，以審視火災成因及相關的系統性問題。這一宣布不僅直接回應了社會對真相的渴求和對問責的期盼，李家超更表明要打破利益藩籬，力求根治積弊。這個表態，不僅是對逝者的告慰、對生者的承諾，更為香港邁出系統性治理改革的關鍵一步。



大埔宏福苑五級大火災事發第七日，警方災難遇害者辨認組（DVIU）繼續在宏昌閣及宏新閣搜救，希望陸續將災民帶離火場，並確定他們身份。（翁鈺輝攝）

李家超提出成立的獨立委員會，在形式上與以往處理南丫海難或沙中線事件的法定「獨立調查委員會」有所不同。此舉背後的考量，在於對「效率」和「程序」的重新權衡。傳統的法定獨立調查委員會雖有傳召證人等法定權力，但其準司法性質往往導致調查過程冗長且昂貴，尤其是今次火災災情巨大、牽涉面極廣，各方律師代表的介入，繁複的取證和抗辯程序，動輒耗時數年。

資深大律師梁定邦昨日接受《香港01》訪問時，便舉例指，英國調查2017年格倫費爾大樓（Grenfell Tower）火災的獨立委員會歷時8年，耗費的資源巨大，宏福苑火災是否也用這個方法查，「要看香港等不等得了」。

特首政治決心 決定委員會調查效率

相比之下，由行政長官指示成立的委員會，可以更靈活地制訂工作範圍和重點，聚焦於核心問題，提高效率。這對於盡快查明真相、推動政府進行針對性改革、還死者公道、讓生者安心，無疑是更為務實和高效的選擇。

12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

有人或會質疑，這個委員會缺乏法定的傳召和取證權力，會否淪為「無牙老虎」？這種擔憂可以理解，但答案的關鍵並不在於法律條文，而在於行政長官作為特區治理當家人與第一責任人的政治決心。

李家超已明確表示，政府將全力支持委員會工作，包括提供所需數據及按其要求執行工作，這意味着政府可以透過高效的行政指令，將內部文件、數據和紀錄直接提交予委員會，無需經過漫長的法定傳召程序，有利於委員會盡快地掌握全面。

委員會由法官領導 保障獨立性與公信力

儘管委員會完全依《調查委員會條例》設立，但特首已表明會請司法機關邀請一名法官主持其工作，這為委員會維持公眾最為關注的獨立性與公信力提供了保障。由一名德高望重的法官來主持，確保委員會在審視過程中秉持獨立、公正和嚴謹的態度象，是贏得公眾信任的基石。

有市民12月1日早上續到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者。（夏家朗攝）

此外，這種調查模式能有效避免與其他正在進行的調查「架床疊屋」。目前，警方和廉政公署已就火災是否涉及刑事成分及貪腐行為展開調查，死因裁判法庭勢必也將對這場造成重大傷亡的災難進行研訊。以南丫海難的調查作為參照，儘管其獨立調查委員會在事故發生數個月便完成調查，但由於刑事調查仍未完成，調查結果遲遲無法公布。

現在的安排有清晰分工：警廉追究刑責，死因庭確定死因，獨立委員會則專注於宏觀的系統性漏洞。李家超表明還循八個方向調查，涵蓋施工安全標準、監督制度、利益衝突、招標弊病、消防系統責任、法律懲罰力度等。不同環節各司其職，平行運作，可以形成最大合力。

值得注意的是，火災發生後，國家主席習近平第一時間作出重要指示，中央港澳辦亦迅速派員來港，這充分體現了國家對香港的深切關懷。中央的關懷不僅為救災善後工作注入了強心針，也為香港藉此契機推動深層次改革提供了巨大的政治支撐和動力。

參考內地處理重大安全事故的經驗，每一次慘痛教訓後，往往都伴隨著一場席捲全國的行業性、系統性安全生產大檢查和制度改革。這種「以點帶面」、推動整體進步的治理智慧，值得香港借鑑。中央對這場火災的高度關切，也為香港化悲慟為改革動力，提供了巨大的政治動力。

香港需要進行一次徹底「清創手術」

宏福苑火災是一面鏡子，它照出了香港社會在危難中守望相助的溫情與堅毅，也殘酷地映照出這座城市安全管理體系出現的裂痕與積弊。零敲碎打的修補無法應對盤根錯節的系統性危機。直面問題是正確的一步，香港需要的正是一場誠懇、透明且深入的調查，以及隨之而來的、具備決心和執行力的結構性改革，徹底告別那種「自我感覺良好」的管治惰性，對社會治理的沉疴積弊進行一次徹底的「清創手術」，為香港的長治久安和市民的安居樂業，奠定更堅實的基礎。