立法會選舉｜廉署再拘四人涉網上煽惑不投票或投無效票　累計七人

廉政公署今日（4日）拘捕四名男子，涉嫌立法會選舉期間在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條。廉署早前已就立法會選舉落案起訴另外三人有關罪行。



立法會選舉12月7日舉行，宣傳海報遍布各區。（廖雁雄攝）

四名被捕男子37歲至62歲，廉署指會依法及按既定程序跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，決定是否檢控。廉署重申，選舉期間公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。《選舉條例》於2021年新增第27A條，先後有12人被定罪。

立法會選舉12月7日舉行，宣傳海報遍布各區。（廖雁雄攝）

廉署指會執行《選舉條例》，竭力維護廉潔選舉，絕不姑息任何人擾亂選舉，必定會嚴正果斷執法，捍衛選舉安全，確保選舉公平、公開和誠實。