立法會選舉｜政商界代表人士投票　唐英年：今日選舉是新階段標誌

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，政商界人士今早一早前往投票。全國政協常委唐英年今早投票後表示，今日的選舉將會是「新階段」的重要標誌，呼籲市民盡公民責任，積極行使公民權利，參與今日投票。



新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯期望新一屆立法會繼續支持和監督特區政府依法施政，協助香港在「由治及興」的進程中穩步前行。信和集團主席黃永光投票後，再呼籲所有已登記的選民為香港的未來投下重要一票。



全國政協常委唐英年到投票站投票。

唐英年：今日立法會選舉是「新階段」重要標誌

全國政協常委唐英年今早投票後表示，香港已經進入「一國兩制」實踐的新階段，今日舉行的立法會選舉將會是「新階段」的重要標誌，「選好新一屆立法會，對香港一國兩制實踐行穩致遠至關重要。」

唐英年表示，立法會是特區管治架構的重要組成部分，對香港實現良政善治、貫徹落實「愛國者治港」原則、保障民生福祉、維護安全穩定和高質量發展非常重要。他呼籲市民盡公民責任，積極行使公民權利，團結一致，參與今日投票，選出新一屆立法會議員。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯今日早上前往票站投票。（新地提供圖片）

新地郭炳聯：新一屆立法會推動良政善治、加快經濟發展

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯今早前往票站投票，支持立法會選舉。新地表示，已推出多項措施，積極鼓勵員工與市民履行公民責任，踴躍投票，選賢任能。

郭炳聯對大埔宏福苑火災傷亡者及其家屬致以深切哀悼與慰問。他期望新一屆立法會繼續支持和監督特區政府依法施政，協助香港在「由治及興」的進程中穩步前行，推動良政善治、加快經濟發展及改善民生步伐。

信和黃永光：選出心繫社會、具備國際視野候選人

信和集團主席黃永光投票後，再呼籲所有已登記的選民為香港的未來投下重要一票。他指立法會在推動香港充分發揮發展潛力方面擔當關鍵角色，「讓我們共同選出心繫社會、具備可持續發展及國際視野的優秀候選人，以強化香港的國際合作夥伴關係。」

恒基地產主席李家誠在下午約2時許到灣仔會展投票站投票。（羅國輝攝）

恒基席李家誠：快啲出嚟投票

恒基地產主席李家誠在下午約2時許到灣仔會展投票站投票。他在投票後再呼籲市民「快啲出嚟投票，盡下公民責任」。他稱氣氛很好，選委會界別投票率接近九成，希望未投票的選民可盡快投票。

華置劉陳凱韻：心情依然沉重 但仍要盡公民責任投票

華人置業前主席「大劉」劉鑾雄和行政總裁、劉太陳凱韻天早上前往位於大坑徑的票站投票。劉陳凱韻投票後表示，雖然心情仍因大埔火災感到依然沉重，「但我認為仍然要盡公民責任投票，希望大家都可以把握時間選出心中理想的人選。」

她補充說，劉鑾雄創辦的慈善基金40年來一直致力幫助有需要人士，今次火災亦不例外，除金錢上的捐助，亦派出義工協助災民；劉鑾雄與陳凱韻慈善基金更加關注災民日後的生活和精神健康，希望為他們提供更長遠的服務和協助。

華人置業前主席「大劉」劉鑾雄和行政總裁、劉太陳凱韻天早上前往位於大坑徑的票站投票。（華置投供圖片）

港鐵特別安排額外人手當值 便利值班員工前往投票

港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培今日早上分別前往香港會議展覽中心選舉委員會界別投票站代表公司投票及個人投票。

港鐵稱，公司全力支持今屆立法會換屆選舉，自選舉開展以來，一直透過包括物業戶外電視，以及車站、列車和商場各宣傳平台，呼籲選民履行公民責任，行使投票權，選出履職盡責的新一屆立法會議員。

港鐵公司主席歐陽伯權今日早上分別前往香港會議展覽中心選舉委員會界別投票站代表公司投票及個人投票。（港鐵提供圖片）

金澤培投票後，隨即前往港鐵金鐘站，為早班當值同事打氣，並鼓勵他們前往投票。港鐵表示，今天特別安排了額外人手當值，便利值班的員工前往投票。自選舉開展以來，公司透過不同的內部通訊平台與各宣傳途徑，及員工溝通渠道，鼓勵員工在投票日踴躍參與投票，並已向承辦商發信，呼籲承辦商鼓勵其員工前往投票。

港鐵行政總裁金澤培於今日早上分別前往香港會議展覽中心選舉委員會界別投票站代表公司投票及個人投票。（港鐵提供圖片）

港鐵為配合選舉，今晨特別安排多條鐵綫路提早開出頭班車，接載票站人員前往位於港九新界各區的所屬票站當值，整體車務運作暢順。

在鄰近邊境投票站附近的東鐵綫上水站，公司配合選舉事務處，特別在車站出入口附近展示橫額及指示牌，並加派人手，以便利及協助已登記在上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學投票的選民，搭乘跨境鐵路段前往投票。

團結香港基金裁李正儀表示，今次的大埔宏富苑火災讓社會目睹了社區的團結，市民自發參與救援，熱心捐輸，「這不僅顯示了我們對彼此的關懷，更強調了轉化我們的關注為行動的重要性。」

團結香港基金指新一屆立法會的換屆，對災後重建至關重要。重建工作需要大量資源，涵蓋制度上的改善、住屋、社區設施等方面；政府已指出，將與立法會密切合作，推動相關議案，加快資源審批，支援災民的重建需求。在這關鍵時刻，大眾可以選擇那些關注公共政策、願意聆聽民意、提出切實方案的代表，確保市民的聲音在立法會得到重視。