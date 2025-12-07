立法會選舉投票率｜6小時兩功能界別已100%　上屆均非「百分百」

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，截至下午1時30分，投票首6小時、即已過總投票時間三份一，地方選區投票率為15.18%，累計有627,139人投票。功能界別方面，有兩個界別投票率已達100%，分別是科技創新界及商界（第三）。翻查資料，該兩界別在2021年立法會換屆選舉投票率均非「百分百」，而2021年選舉，沒有任何界別100%。



商界（第三）功能界別於2021年香港立法會選舉設立，由原來只有權在選舉委員會界別分組選舉中投票的香港中國企業協會界別分組的成員組成，現任議員為嚴剛。在上屆選舉，投票率為98.96%。嚴剛今屆爭取連任，另一候選人為民建聯張琪騰，今屆商界（第三）登記選民人數為307。

科技創新界登記選民人數為71，由現任議員邱達根及麥騫譽競逐，上屆投票率為98.63%