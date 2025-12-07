立法會選舉｜陸啟康嘆瀰漫憂愁「搞選舉難」　籲災民為香港走一步

立法會選舉今天（7日）舉行，選管會主席陸啟康與選管會委員石丹理、文本立在香港機場的鄰近邊境投票站見記者。陸啟康表示上月大埔宏福苑火災，選管會都心情沉重，今早投票時間開始前，他們三人都有簡單默哀儀式悼念。



他指困難時刻選民要投票，以嚴肅態度履行公民責任才符合香港利益。他特別向災民表示，希望他們積極走出來，指選舉是香港復常第一步，希望他們為香港復常走一步。



陸啟康。（梁鵬威攝）

陸啟康：香港瀰漫憂愁 這時候搞選舉難

陸啟康表示，今日香港瀰漫憂愁，選舉不是容易的事，這個時候「搞選舉難」，但今早到選舉事務處指揮中心，見到職員很早起床，每個人精神飽滿、無怨無悔、準備完成工作。

他表示，見到這些積極態度，就是香港最需要的態度，可能是走去復常的態度，選舉都是香港復常非常重要的一步。他表示，立法會議員可以透過立法，避免慘劇再發生，要思考如何「縫合傷口」。

今日是立法會選舉投票日。（廖雁雄攝）

電子系統有足夠壓力測試 但「唔敢擔保冇嘢發生」

上次區議會選舉，電子系統出現故障。陸啟康強調今次電子系統有三層架構，都有檢視電子系統安排，有做足壓力測試，有紅隊測試，今次後備方案更加暢順，「唔敢擔保冇嘢發生，但有信心今次所有電腦系統配合，係會做得好」。

+ 3

陸啟康（黃浩謙攝）

投票開始三小時接獲47宗投訴

投訴方面，陸啟康表示截至上午十時半一共有47宗，包括7宗投訴安排，6宗選舉廣告，私人樓宇競選活動有6宗，會盡快處理。選舉期間，收到2248宗與今次選舉有關的投訴，包括1962宗投訴選舉廣告。

12月7日立法會選舉投票日，勞工及福利局局長孫玉菡視察古洞北福利服務綜合大樓外展投票站。（夏家朗攝）

本次選舉設鄰近邊境投票站。（夏家朗攝）

800多名公務員專屬投票站投票 62人外展票站投票

截至上午九點半，地方選區有約17萬人投票，累計4.18%，地方選區暫時投票率最高的是新界西南、九龍東、新界西北。功能界別投票率最高是商界（三）、科技創新界、勞工界。

至於鄰近邊境投票站有7,415名選民預先登記，截至早上九時半有959名選民投票。888名公務員在專屬投票站投票，本身有21,171人預先登記。684名預先登記的醫管局醫護人員專屬投票站，111名選民已經投票。少數族裔投票站有18名選民登記，暫時未有選民投票。

外展票站方面有363名選民登記，已經有62名選民投票。被問到會否恆常化，他表示將來會考慮，初步見到都鼓舞，機場票站都運作良好，多謝機管局配合，機場內都有廣播，都可以告知外國遊客知道香港尊重公民責任

他提醒，直選選民投票毋須折疊選票，每個人只需要投一名候選人。他又提醒，過往選舉中，可能有人帶紙記錄選舉人號碼，做法沒有問題，但不可以向他人展示，要帶走該紙張，否則可能觸犯法例。