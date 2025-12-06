立法會選舉｜李家超巡視票站準備情況 再呼籲選民明日踴躍投票
撰文：文維廣
出版：更新：
明天就是2025年立法會換屆選舉投票日。行政長官李家超今日（6日）在選舉管理委員會主席陸啟康、政制及內地事務局局長曾國衞陪同下，到訪位於東涌文東路體育館的一般投票站以及設於港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境投票站，視察票站的場地佈置及工作人員準備情況。他再次呼籲所有合資格選民明日踴躍投票，選出有抱負、有能力、有擔當的立法會議員，共同為香港的發展和民生福祉作出貢獻。
李家超觀看發票及點票流程演練
李家超今日巡視位於東涌文東路體育館的一般投票站以及設於港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境投票站，觀看票站人員就電子選民登記冊系統發票安排及點票流程進行的演練，並為明日需長時間工作的同事打氣。
新增邊境投票站及推出新投票安排
李家超表示，在本次立法會選舉中，除於上水設立4個鄰近邊境投票站外，亦新增港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓及香港國際機場二號客運大樓兩處的邊境投票站，方便投票日需在該兩個地點值勤、並已作預先登記的選民投票。
除鄰近邊境投票站外，選舉事務處今年推出多項新投票安排措施，包括作為先導安排增設院舍外展投票站，以及設立專屬投票站便利公務員、醫院管理局醫護人員以及少數族裔人士投票。
他表示，新制度下立法會的覆蓋面更全面、更均衡，聲音和意見更多元，既反映地區和界別利益，也反映香港的整體利益。
立法會選舉｜大圍5幅選舉海報被毀 40歲男子涉刑事毀壞被捕立法會選舉｜陸啟康：火災善後與選舉都是極重要工作 互不牴觸立法會選舉｜葉劉：或許有市民心情不好 議會需大膽敢言議員監督立法會選舉．功能界別｜逾半議席換新人 江旻憓參選旅遊界搶鏡立法會選舉｜李家超：來屆首場會議提政府議案 支援宏福苑災民立法會選舉｜政府發佈新宣傳片：選出最合適議員共同推動改革