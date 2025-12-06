立法會選舉｜陸啟康：火災善後與選舉都是極重要工作　互不牴觸

【立法會選舉2025】明天（12月7日）是第八屆立法會選舉投票日。選舉管理委員會主席陸啟康今日發表《香港家書》，表示大埔宏福苑火災奪走多條性命，他與全港市民一樣心情沉重。對於有指社會氣氛憂傷，如期舉行選舉是不顧民情，他指很多地方法例對選舉日期有嚴格規定，香港亦不例外；災後善後工作和立法會選舉都極為重要的工作，兩者並無牴觸。



第八屆立法會選舉將於12月7日投票，全港不同地區地貼有海報，鼓勵市民積極參與。（廖雁雄攝）

選舉如期舉行避免出現「真空期」

陸啟康在港台節目《香港家書》表示，如期舉行選舉才可避免立法會出現「真空期」，相信新一屆立法會議員履職後會盡快處理災後檢討及改革。他認為，這才是負責任的做法。

他表示，在這艱難時刻，選民以嚴肅態度選出新一屆立法會才符合香港整體利益。他強調，災後善後工作和立法會選舉都極為重要的工作，兩者並無牴觸。

陸啟康。（梁鵬威攝）

另外，他指今次有創新手法便利選民投票，包括為特定人員設專屬投票站、為院舍的選民提供外派投票服務、增加鄰近邊境票站數目等。

至於受大埔火災影響的投票站不能在明日使用，他表示會向受影響選民提供接駁交通，方便他們到附近投票站。